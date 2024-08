Siegener „Geburtstagskinder“ am 1. September: Gewinnspiel: „Ehrengast“-Platz bei der Siegen800-Geburtstagshow

(wS/si) Siegen 23.08.2024 | Siegener Bürgerinnen und Bürger, die an einem 1. September zwischen den Jahren 1950 und 2023 geboren wurden, können Ehrengäste bei der großen „Geburtstagsshow“ anlässlich des Jubiläums-Stadtfestes Siegen800 werden. Am Sonntag, 1. September 2024, findet von 15.00 bis 18.00 Uhr die Geburtstagsshow „Unser Siegen. Eine Zeitreise“ auf dem Platz des Unteren Schlosses statt.

Alle am 1. September in den letzten acht Jahrzehnten in Siegen geborene Personen haben nicht nur die Chance, einen Platz als Ehrengast zu erhalten. Sie können außerdem Familie und Freunde – eine Geburtstagsgesellschaft von bis zu sechs Personen – mitbringen. Da es sehr viele „Geburtstagskinder“ gibt, wird eine Teilnahme unter allen Menschen, die sich hierfür melden, verlost. Pro Jahrzehnt gibt es einen Gewinner oder eine Gewinnerin, für die auf dem Platz des Unteren Schlosses acht Geburtstagstafeln hergerichtet und eine Kaffeetafel gedeckt wird. Moderatorin Ann-Christin Schmidt führt mit musikalischer Begleitung der Big Band der Universität Siegen durch das Programm und blickt dabei auf die letzten Jahrzehnte der Stadtgeschichte zurück.

Wer „Geburtstagskind“ ist und sich für das Gewinnspiel anmelden möchte, kann dies bis Mittwoch, 28. August, per E-Mail an kultur@siegen-stadt.de bzw. per Postkarte an die Adresse Stadt Siegen, Kultur Siegen, Markt 2, 57072 Siegen unter Angaben der Kontaktdaten, des Geburtsdatums, des Geburtsortes und dem Stichwort „Siegener Geburtstagskinder“ tun.

Weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen finden sich auf der Homepage unter www.siegen800.de.



Mit Losglück können Siegener „Geburtstagskinder“ am 1. September einen Ehrenplatz bei der Siegen800-„Geburtstagsshow“ gewinnen. (Foto. Stadt Siegen)