Siegener Open Air Kino: Spektakuläres Finale mit Filmklassikern, Action-Highlights und mehr!

(wS/oak) Siegen 17.08.2024 | Ein unvergessliches Sommererlebnis: Schließe den Sommer mit einem Highlight ab und feiere mit anderen Filmliebhabern das Ende einer wunderbaren Open-Air-Kino-Saison.

Die fünfte Open-Air-Kinowoche ist vorüber und das Open-Air-Kinoteam blickt auf stimmungsvolle Abende und das bestbesuchteste Wochenende auf der Brunnenwiese zurück mit rund 1000 Besuchern. Da kam die Popcornmaschine ordentlich ins Schwitzen.

Mit einem abwechslungsreichen Programm geht es auch in die letzte Woche weiter.

Am Mittwoch (21.08.) ab 19.00 Uhr ist das Team rund um Andreas Klein zu Gast. Unter dem cineastischen Motto „Es kann nur einen geben!“ lädt der „Siegener Poetry Slam“ erneut zu einem spektakulären Ereignis ein: Vor fantastischer Freiluftkulisse auf der Brunnenwiese am Oberen Schloss treffen beim großen Jahresfinale die wortgewaltigsten Slam Poeten des vergangenen Jahres in einem „Highlander“-Slam aufeinander, um mit ihren Texten die Zuschauer zu begeistern. In den beiden Vorrunden entscheidet eine aus dem Publikum rekrutierte Jury, im Finale das gesamte Publikum, wer die Krönchenstadt bei den diesjährigen nordrhein-westfälischen Landesmeisterschaften in Düsseldorf vertreten wird.

Durch den Abend führt Jan Schmidt aus Bochum (NDR-Comedy Contest).

Am Donnerstag (22.8.) um 20.45 wird der Film „Die Farbe Lila“ gezeigt. Er ist ein tief bewegender und kraftvoller Film, der die Geschichte von Mut, Widerstandskraft und Selbstfindung meisterhaft erzählt. Das Remake von 1985 bringt mit großer Sensibilität Alice Walkers preisgekrönten Roman erneut auf die Leinwand und schafft es, die komplexen Themen von Rassismus, Missbrauch und Emanzipation eindrucksvoll darzustellen. Auch der neue Cast von 2023 ist herausragend und verleiht den Charakteren eine unglaubliche Tiefe und Authentizität. Die eindrucksvolle Inszenierung und der einfühlsame Soundtrack – wieder mit dabei Quincy Jones und Oprah Winfrey – verstärken die emotionale Wirkung des Films und lassen den Zuschauer von Anfang bis Ende mitfühlen. Die Farbe Lila ist ein cineastisches Meisterwerk, das durch seine berührende Erzählweise und starken Botschaften noch lange im Gedächtnis bleibt.

Spannend wird es am Freitag (23.8.): Planet der Affen – New Kingdom ist ein beeindruckender und visuell atemberaubender Film, der die Planet der Affen-Reihe auf großartige Weise fortsetzt. Die fesselnde Handlung verbindet packende Action mit tiefgründigen Themen wie Macht, Moral und das Überleben in einer Welt, die sich dramatisch verändert hat. Die visuellen Effekte sind auf höchstem Niveau, und die realistischen Darstellungen der Affen durch Motion-Capture-Technologie sind schlichtweg grandios. Der Film bietet nicht nur spektakuläre Schlachten, sondern auch emotionale Tiefe und komplexe Charaktere, die den Zuschauer in ihren Bann ziehen. Der 4. Teil ist ein würdiger und kraftvoller Beitrag zur Reihe, der sowohl Fans als auch Neulinge begeistern wird.

Am Samstag (24.8.) geht es mit Furiosa – A Mad Max Saga spektakulär weiter.

Dieser Film ist ein adrenalingeladenes Spektakel, das die legendäre Mad Max-Reihe in neuer Intensität weiterführt. Der Film beeindruckt mit atemberaubenden Actionsequenzen und einer düsteren, postapokalyptischen Welt, die in jedem Detail lebendig wird. Die Charaktere, allen voran Furioso, sind stark und faszinierend, ihre Kämpfe spiegeln die Härte und Hoffnungslosigkeit ihrer Umgebung wider. Die Mischung aus explosiver Action, faszinierender Weltgestaltung und tiefgründigen Themen wie Überleben und Freiheit macht Furioso zu einem packenden Erlebnis, das Fans der Reihe und Actionliebhaber gleichermaßen begeistern wird.

Das Siegener Open-Air-Kino 2024 geht am Samstag (25.8.) mit der BANFF MOUNTAIN FILMFESTIVAL WORLD TOUR 2024 zu Ende. Die Mutter aller Outdoor- und Extremsportfilme begeistert das Siegener Publikum jedes Jahr aufs Neue.

Im Film wird eine Gruppe wagemutiger Abenteurer auf ihrer Reise durch die unberührten Weiten Kirgistans begleitet, während nach den perfekt verschneiten Abfahrten gesucht wird.

Tiefe Einblicke in das Innere der Rocky Mountains werden durch erfahrene Höhlenforscher gewährt, die diese faszinierende Welt unter der Erde erkunden. Dabei werden nicht nur Rekorde und Erfolge gefeiert, sondern vor allem die Menschen, die sie möglich gemacht haben. Ob in der Verdonschlucht am 9c-Limit geklettert, im Snowpark an Freestyle-Skills gefeilt oder der amerikanische Kontinent mit Mountainbike und Motorschirm erkundet wird – das Herzstück jeder Herausforderung wird durch das Team verkörpert, das dahintersteht.

Dann schließen sich die Pforten des Siegener Open-Air-Kinos für dieses Jahr und man darf gespannt sein was Das Kino-Team im Sommer 2025 auf die große Leinwand auf der Brunnenwiese bringen wird.

Bei Radio Siegen gibt es täglich Karten für die exklusive Radio Siegen Lounge zu gewinnen, während die Volksbank sonntags alle ihre Kunden am Voba-Kinotag mit einem kostenlosen Snack bedient.

Weitere Infos und Tickets für alle Kinovorstellungen gibt es unter www.siegener-openairkino.de oder auch direkt an der Abendkasse. Anders als in vorherigen Jahren bekommen Inhaber von VVK-Karten gegenüber den Gästen, die ihre Tickets an der Abendkasse kaufen, einen kleinen zeitlichen Vorsprung von 10 Minuten. So können sich diese schon frühzeitig vor Filmbeginn die besten Sitzplätze sichern.

