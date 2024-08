Stadtfest in Siegen: Neuer Bürgerpark Herrengarten feierlich eingeweiht

(wS/red) Siegen 30.08.2024 | Pünktlich zum Start des diesjährigen Stadtfestes hat Siegens Bürgermeister Steffen Mues heute den neuen Bürgerpark Herrengarten offiziell eingeweiht. Der Park, der sich in einer 1-A-Lage im Herzen der Siegener Innenstadt befindet, erstreckt sich über rund 4.800 Quadratmeter und bildet ein zentrales Element der Neuen Ufer. Direkt am Siegufer gelegen und in unmittelbarer Nähe zum ZOB-Siegen, ist der Bürgerpark nun ein attraktiver Anlaufpunkt für die Siegener Bevölkerung und Besucher der Stadt.

Nach monatelangen Bauarbeiten, die laut Stadtbaurat Henrik Schumann im Zeitplan und Kostenrahmen von 4,3 Millionen Euro geblieben sind, präsentiert sich der dreieckig geschnittene Park als grüne Oase. Eingefasst von großen Platanen, einem Ginkgo und mehreren Linden, zeigt der Park bereits sein volles Potenzial: Eine Bühne im westlichen Parkbereich, eine großzügige Tanz- und Aktionsfläche im Norden sowie barrierefreie Spielflächen in der Mitte sind nur einige der Attraktionen.

Schumann hob bei einem früheren Baustellen-Rundgang besonders hervor, dass die Grünanlage mit vitalen Bestandsbäumen und klimaresistenten Neupflanzungen das Mikroklima der Stadt verbessern und für Abkühlung sowie Schatten sorgen werde. „Die Anlage soll ein Ort der Entspannung und Begegnung für alle Bürger sein,“ sagte Schumann.

Auch die weiteren Arbeiten am Park schreiten voran: So wurden zuletzt die Fundamente für eine Slackline gesetzt, und die Tanzfläche wurde mit schwellenlosem Terrazzoasphalt ausgestattet. Die Beleuchtung der Bäume und ein horizontales Lichtband entlang des Weges werden in den nächsten Tagen fertiggestellt.

Bürgermeister Mues zeigte sich erfreut über die pünktliche Fertigstellung des Parks und betonte in seiner Ansprache die Bedeutung des Projekts für die Lebensqualität in Siegen. „Mit dem neuen Bürgerpark Herrengarten haben wir einen weiteren Schritt hin zu einer grüneren und lebenswerteren Innenstadt gemacht,“ so Mues.

Das Stadtfest bietet an diesem Wochenende allen Bürgern und Besuchern die Gelegenheit, den neuen Park ausgiebig zu erkunden und die zahlreichen Veranstaltungen und Aktivitäten zu genießen, die hier stattfinden werden.







Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de