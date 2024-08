Täter brechen in einem Freizeitbad Umkleideschränke auf – Bargeld entwendet

(wS/ots) Netphen 30.08.2024 | Unbekannte Täter haben am Donnerstagnachmittag (29.08.2024) mehrere Umkleideschränke in einem Freizeitbad an der Brauersdorfer Straße in Netphen aufgebrochen.

Die Tatzeit liegt nach ersten Erkenntnissen zwischen 15:45 Uhr und 17:40 Uhr. Die Täter durchwühlten die Schränke und entwendeten eine niedrige dreistellige Summe Bargeld.

Die Kriminalpolizei in Kreuztal sucht nun Zeugen, die Hinweise unter der 02732/909-0 geben können.



