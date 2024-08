„Technik erleben bei SIEGENIA“ Spannende Ferienaktion begeisterte Jugendliche aus der Region

(wS/sie) Wilnsdorf 22.08.2024 | Technisches Know-how macht Spaß: Mit einer abwechslungsreichen Aktion gestaltete SIEGENIA spannende Ferientage. Unter dem Motto „Technik erleben bei SIEGENIA“ lud das Siegerländer Unternehmen in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal Schülerinnen und Schüler aus der Region an seinen Hauptstandort in Wilnsdorf-Niederdielfen ein. Im Rahmen der Wilnsdorfer Ferienspiele erhielten die Jugendlichen dort einen ebenso unterhaltsamen wie lehrreichen Einblick in das Unternehmen und seine technischen Berufsbilder.

„Bereits im Vorjahr haben wir die Erfahrung gemacht, dass die jungen Menschen bei der Herstellung eines eigenen Werkstücks mit großem Engagement dabei sind. Viele von ihnen entdecken, wie viel Freude ihnen technisches Arbeiten bereitet. Das ist insbesondere wichtig für diejenigen unter ihnen, denen es für die Zeit nach dem Schulabschluss noch an Orientierung fehlt. In Form von Schülerpraktika unterstützen wir junge Menschen schon seit langem bei der Berufswahl. Die Ferienaktion ist ein weiterer sehr geeigneter Weg, Jugendliche bereits früh an technische Berufsbilder heranzuführen und in Kontakt mit unserem Unternehmen zu bringen“, schildert Lukas Löhr, Technischer Ausbilder bei SIEGENIA.

Zu diesem Zweck bot SIEGENIA in Kooperation mit der Gemeinde Wilnsdorf am 23. Juli und 13. August Techniktage für das Ferienprogramm der ansässigen Jugendlichen an. Ergänzend initiierte das Unternehmen einen zusätzlichen Schnuppertag für Kinder der Mitarbeitenden. „Als zertifiziertes ‚Familienfreundliches Unternehmen‘ liegt uns das Wohlergehen unserer Mitarbeitenden am Herzen“, schildert Ausbildungsleiterin Nina Herter. „Durch die Bereitstellung attraktiver Angebote zur Ferienbetreuung, die Kreativität, Spaß und praktisches Lernen miteinander verbinden, fördern wir das Interesse ihrer Kinder am Erwerb eines technischen Berufs. Das ist uns ebenso wichtig wie die Stärkung der Bindung zwischen der Gemeinde Wilnsdorf und unserem Unternehmen.“

Schritt für Schritt zur fertigen Walze

Zur abwechslungsreichen Gestaltung der Techniktage hatte das Ausbilderteam erneut ein vielseitiges Programm zusammengestellt. Nach der Begrüßung und einer Werksführung, die einen lebendigen Einblick in die Produktionsabläufe und Prozesse bei SIEGENIA vermittelte, stieg das Team zusammen mit den jungen Gästen in die Materie ein. Gemeinsam machten sie sich an die Arbeit, um im Laufe des Tages Miniaturwalzen zu fertigen. Ein Bausatz mit vorbereiteten Einzelteilen leistete wertvolle Hilfe bei der praktischen Arbeit: Vom richtigen Ausmessen über das Anreißen und Körnen bis zum Bohren, Radien feilen und Biegen hatten die Schülerinnen und Schüler bis zum Mittagessen alle Hände voll zu tun. Weitere handwerkliche Fertigkeiten lernten sie im Anschluss kennen. Wie schneidet man ein Gewinde und wie geht man möglichst geschickt beim Zusammenbau vor? Die fertig montierte Walze schließlich in den Händen zu halten, war ein Erfolgserlebnis, das die Schülerinnen und Schüler begeisterte.

Fotos: Siegenia