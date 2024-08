Unfall in Höhe der Bushaltestelle „Geisweid Breitscheidstraße“

(wS/red) Siegen 28.08.2024 | Heute Morgen gegen 9 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Höhe der Bushaltestelle „Geisweid Breitscheidstraße“. Ein VW Golf, der aus Richtung Birlenbacher Straße unterwegs war und nach links in eine Firmeneinfahrt abbiegen wollte, kollidierte mit einem entgegenkommenden Toyota. Der Fahrer des VW Golf hatte den Toyota offenbar übersehen, was zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge führte.

Bei dem Unfall wurde eine 42-jährige Frau verletzt. Sie erhielt umgehend medizinische Versorgung durch Rettungskräfte und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme kam es vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen in der Umgebung der Bushaltestelle „Geisweid Breitscheidstraße“. Die Bergungsarbeiten und die Sicherung der Unfallstelle wurden zügig durchgeführt, um den Verkehr schnellstmöglich wieder normalisieren zu können. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 15.000 Euro.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

