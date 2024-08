Verkehrsunfall auf der B62 bei Mudersbach: Rollerfahrer leicht verletzt

(wS/red) Niederschelderhütte 22.08.2024 | Am Donnerstag kam es auf der B62 zwischen Mudersbach und Niederschelderhütte zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer leicht verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich kurz vor der Erzquell Brauerei in Höhe des Abzweigs zur Mittelstraße. Beide Beteiligten, ein Rollerfahrer und eine Opel-Fahrerin, waren aus Richtung Mudersbach in Richtung Niederschelderhütte unterwegs.

Der Rollerfahrer musste verkehrsbedingt abbremsen, was die nachfolgende Opel-Fahrerin zu spät bemerkte. In der Folge fuhr sie auf den 125er Roller auf. Durch den Aufprall stürzte der Rollerfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach einer ersten medizinischen Versorgung wurde er zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Opels blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

