Verkehrsunfall in Netphen-Deuz: Vollsperrung der Marburger Straße – 63-Jähriger verstirbt im Krankenhaus

(wS/red) Netphen 29.08.2024 | Am Donnerstagmorgen ereignete sich gegen kurz nach 6 Uhr ein Unfall auf der Marburger Straße (L719) in Netphen-Deuz. Ein 63-jähriger Autofahrer war in Fahrtrichtung Netphen unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam, die Gegenfahrbahn überquerte und mit einem Baum kollidierte. Rettungsdienst und Polizei wurden umgehend alarmiert. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel rückte auch die Feuerwehr Netphen aus.

Der Fahrer des Pkw wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Ein internistischer Notfall kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Marburger Straße musste in Höhe des Hüttenwegs vollständig gesperrt werden.

Update ( ots) Am frühen Donnerstagmorgen (29.08.2024) ist es zu einem Verkehrsunfall in Netphen-Deuz gekommen, bei dem ein 63-Jähriger Autofahrer verstorben ist.

Der ältere Herr war gegen 06:00 Uhr auf der Marburger Straße in Richtung Deuz unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Auto. Der 63-Jährige geriet mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte dann mit einer Schutzplanke und einem Baum. Der verletzte Mann wurde von Rettungskräften unter Reanimation in ein Krankenhaus gebracht, wo er verstarb.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte ein internistischer Notfall als Unfallursache in Betracht kommen.

Zur Unterstützung wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus dem Oberbergischen Kreis eingesetzt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun das Verkehrskommissariat.

Die Marburger Straße in Deuz war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!