Zahlreiche Einsatzkräfte bei Brand in der Bad Laaspher Altstadt

(wS/fw) Bad Laasphe 31.08.2024 | Ein Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Königstraße in der Bad Laaspher Altstadt hat am Samstagnachmittag für einen umfangreichen Feuerwehreinsatz gesorgt. Dank des schnellen Eingreifens der mit dem Stichwort „Feuer 4, Rauchentwicklung im Gebäude“ alarmierten 85 Einsatzkräfte konnte das Feuer gelöscht werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Gegen 13.15 Uhr hatten aufmerksame Nachbarn eine starke Rauchentwicklung im Dachgeschoss des Gebäudes bemerkt, in dem im Erdgeschoss das Juweliergeschäft Stähler untergebracht ist. Sie alarmierten umgehend die Feuerwehr. Kurz darauf

rückten Einheiten aus der Bad Laaspher Kernstadt, Banfe sowie Feudingen zum Einsatzort aus. Im weiteren Verlauf wurde die Drehleiter der Feuerwehr Biedenkopf, ein Löschfahrzeug aus Rüppershausen sowie weitere Einheiten zur Unterstützung angefordert.

„Es war ein äußerst komplizierter Einsatz“, erklärte Einsatzleiter Dirk Höbener. „Der Zugang zum Gebäude war erschwert, da sich ein Juwelier im Erdgeschoss befindet.“

Dennoch gelang es den Feuerwehrkräften das Feuer zügig zu löschen. Starker Rauch hatte sich bereits im Gebäude ausgebreitet, wodurch erheblicher Sachschaden entstand. Eine gründliche Lüftung der Räumlichkeiten war erforderlich, bevor das Gebäude wieder freigegeben werden konnte.

Die Einsatzkräfte standen zudem vor einer weiteren Herausforderung: Ein Wasserrohrbruch in einer Versorgungsleitung zwang die Feuerwehr, die Wasserversorgung neu zu organisieren. Trotz dieser Schwierigkeiten gelang es, den Brand erfolgreich zu bekämpfen.

Während des Einsatzes wurden die Königstraße und die Mauerstraße komplett gesperrt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Bewohner des Hauses waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht anwesend.

Fotos: Freiwillige Feuerwehr Bad Laasphe

