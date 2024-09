100 Jahre Landhaus Ilse in Burbach – Tag des offenen Denkmals am 08.09.2024

(wS/bu) Burbach 03.09.2024 | Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 08.09.2024, wird die Tür des Landhauses Ilse ab 14 Uhr geöffnet. Der sogenannte „ungleiche Zwilling“ des Weltkulturerbes Haus am Horn in Weimar wird in diesem Jahr 100. Aus diesem Anlass wird es an diesem Nachmittag drei Vorträge geben, zu denen das Kulturbüro Burbach einlädt:

15.00 Uhr: „Wie die Gemeinde Burbach zum Landhaus Ilse kam“, Vortrag von Bürgermeister Christoph Ewers

16.00 Uhr: „Die Geschichte des Landhauses Ilse“, von Katrin Mehlich, Kulturbeauftragte der Gemeinde und

17:30 Uhr: „Das Landhaus und das Bauhaus im geschichtlichen Kontext“, von Dr. Marlies Obier, Autorin und Historikerin.

Sonntag, 08.09.2024, 14.00 – 18.00 Uhr

Tag des Offenen Denkmals

100 Jahre Landhaus Ilse in Burbach

Ort: Landhaus Ilse (Erzweg 3, 57299 Burbach)

Veranstalter: Kulturbüro Burbach, Tel. 02736 4588