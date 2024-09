7. Siegener Women’s Run – Wieder ein großes Fest an der sieg-arena Siegener Frauenlauf am 8. September

(wS/anl) Siegen 04.09.2024 | In diesem Jahr steht auch der Siegener Women’s Run im Zeichen der 800-Jahr Feier Siegens. Es haben sich bereits knapp 700 Frauen einen Startplatz gesichert und die Organisatorinnen hoffen auf weitere Meldungen. Es sind also noch alle Frauen eingeladen, die Lust haben, am 8. September sportlich mit anderen Frauen Sport zu machen. Ein besonderes Angebot ist auch, dass Frauen, die in den letzten Jahren mitgelaufen sind, ihre Töchter , Freundinnen und Mütter zum kostenlosen Erststart anmelden können. In diesem Jahr kann das neunköpfige Kompetenzteam etwas ganz außergewöhnliches bekanntgeben: “Die älteste Teilnehmerin ist Jahrgang 1934 (!). Sie ist eine von 14 DRK-Frauen und geht mit dem Rollator auf die Strecke, die jüngste Teilnehmerin ist Jahrgang 2024 (!) und wird von ihrer Mutter aus dem Mütterzentrum im Kinderwagen geschoben. Fast 90 Jahre liegen zwischen beiden. Alleine das zeigt die Besonderheit des Siegener Women’s Run,” so Renate Hoffmann von :anlauf.

Gelaufen wird auch diesmal wieder auf der innerstädtischen flachen Laufrunde sieg-arena am „Stummen Loch“ in der Siegener Eintracht. Auf dem Programm stehen mehrere Läufe mit Streckenlängen von 2,2 (1 Runde), 4,4 (2 Runden) und 6,6 Kilometern (3 Runden). Jede Teilnehmerin erhält das hellblaue exklusive Women’s Run Laufshirt mit der Aufschrift „Siegperle“, eine gut gefüllte Tasche mit Werbegeschenken und Gutscheinen der Partner und Unterstützer . Neben der Einzelwertung der schnellsten Läuferinnen gibt es Auszeichnungen für Mütter-Töchter-, Schwestern- und Freundinnen-Teams. Preise gibt es zudem für das schönste Outfit, das größte Team, die jüngste und älteste Teilnehmerin. Auch in diesem Jahr bietet der Veranstalter :anlauf den Teilnehmerinnen einen besonderen Service: Die Läuferinnen können sich nach der Veranstaltung kostenlos Lauf-Fotos und Gruppenfotos von der Veranstalterseite herunterladen. Im Start/Bereich an der sieg-arena werden wieder etliche Stände mit Kaffee, Kuchen und Pizza sein und das Mütterzentrum Siegen unterstützt die Veranstaltung ebenfalls. Vom Startgeld werden zudem in diesem Jahr wieder soziale Projekte für Frauen unterstützt. Spendengelder gehen u.a. an den Siegener Verein „Frauen helfen Frauen“.

Ab Freitag um 10 Uhr werden am :anlauf-Büro die Startunterlagen ausgegeben. Dort sind auch noch Nachmeldungen möglich.

Weitere Infos unter www.siegener-womensrun.de

Ablauf am 8. September 2024

14.00 Uhr

Eröffnung der Veranstaltung

14.15 Uhr

Start über ein und zwei Runden an der sieg-arena

Für alle Läuferinnen und Walkerinnen, auch mit Babyjogger und Kinderwagen, anschließend Siegerehrung

15.15 Uhr

Rahmenwettbewerb: symbolischer 800 Meter-Lauf zum Stadtjubiläum.

Präsentation: Die schönsten Auftritte

15.45 Uhr

Start über drei Runden (6,6km) mit anschließender Siegerehrung

17.00 Uhr

Ende des 7. Siegener Women’s Run

Fünf Tage vor dem 7. Siegener Women’s Run 2024 wurden auf einer kleinen Pressekonferenz am :anlauf-Büro am Bahnhof Eintracht die letzten wichtigen Informationen zum Laufevent an der sieg-arena vorgestellt. Das Women’s Run Kompetenzteam sowie die Sponsoren und Unterstützer freuen sich auf die siebte Auflage des Frauenlaufs. Foto: Veranstalter