Affekte – Jenseits der Sprache – Heimische Profis aus der Barockszene gastieren in Siegen

(wS/bc) Siegen 21.0.9.2024 | Der Ausdruck menschlicher Gefühle ist ein wesentliches Merkmal barocker Musik. Die beiden gebürtigen Siegener Profimusiker Hannah Voß und Torben Klaes stellen diesen Aspekt ins Zentrum ihres Konzerts mit Kompositionen von Georg Philipp Telemann, Giovanni Battista Sammartini, Louis Mercy u. a., welches am 04. Oktober um 20.00 Uhr in der Martinikirche Siegen stattfindet. So wie Sprache und Kultur von Nation zu Nation variieren, so unterschieden sich auch vor 300 Jahren die Musikstile in den unterschiedlichen Ländern. Und dennoch sind die durch Musik ausgedrückten Gefühle universell verständlich.

Hannah Voß hat sich im Bereich der historischen Aufführungs-praxis und der zeitgenössischen Musik spezialisiert. Nach ihrem Bachelorstudium in der Blockflötenklasse von Dörte Nienstedt an der Hochschule für Künste Bremen setzte sie ihr Studium am Conservatorium van Amsterdam fort: Im Sommer 2024 schloss sie mit summa cum laude ihr Barockfagottstudium bei Benny Aghassi ab und für ein weiteres Jahr wird sie sich in der Blockflötenklasse von Jorge Isaac im Bereich der zeitgenössischen Musik spezialisieren.

In der vergangenen Saison war sie erste Fagottistin des Europäischen Barockorchesters (EUBO) und konzertiert regelmäßig mit der Niederländischen Bachvereinigung und dem Bremer Barockorchester. 2023 gewann sie mit ihrem Ensemble dall’acqua den ersten Preis beim Förderpreis Alte Musik in Saarbrücken und 2015 als Solistin den ersten Preis beim internationalen Blockflötenwettbewerb „ORDA“ in Amsterdam. Außerdem erhielt sie verschiedene Förderpreise, wurde 2018 in die Deutsche Stiftung Musikleben aufgenommen und ist seit März 2020 Stipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes.

Torben Klaes begann ebenfalls schon früh, sich für Musik zu interessieren. Nachdem er acht Jahre Klavierunterricht nahm erwachte sein Interesse an alter Musik und so begann seine Karriere am Cembalo und der Viola da gamba. Im Jahr 2008 begann er sein Studium an der Hochschule für Musik und Tanz Köln bei Ketil Haugsand (Cembalo) und Rainer Zipperling (Viola da gamba). Außerdem studierte er dort Kammermusik. Er ist vor allem als Continuospieler und Gambist in verschiedenen Ensembles (Ensemble Affetto, Les Elizées, Lord Grey’s Delight und Les Triolets) und regelmäßig auch bei der Philharmonie Südwestfalen aktiv, wodurch er die Möglichkeit hat, mit namhaften Solisten zusammenarbeiten zu können. Neben der praktischen Arbeit am Instrument widmet er sich ausgiebig der Wiederentdeckung vergessener Werke des 15. bis 18. Jahrhunderts mit besonderem Augenmerk auf die Kompositionen Jan Dismas Zelenkas. Eine weitere Leidenschaft ist die Consortmusik der englischen und französischen Renaissance. Außerdem ist er seit 2008 als Cembalostimmer bei den Sommerkursen der Academia de Música Antiga de Lisboa und seit 2013 in Sund (Norwegen) als Generalbassspieler tätig.

Neben regelmäßigen Konzerten mit namhaften Ensembles und Orchestern in ganz Europa freuen sich Hannah Voß und Torben Klaes immer wieder, in ihrer Heimat zu konzertieren.

Tickets können über ProTicket.de und bei allen ProTicket-Vorverkaufsstellen erworben werden.

Kategorie A: 14 € | ermäßigt 7 €

Kategorie B: 10 € | ermäßigt 5 €



