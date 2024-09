Bauernverbandstag der Olper und Siegen-Wittgensteiner Landwirte mit Bauernpräsident Günther Felßner am 7. Oktober

(wS/wlv) Kirchhundem/Kreis Olpe/Kreis Siegen-Wittgenstein 23.09.2024 | Mit Günther Felßner, Präsident des Bayerischen Bauernverbandes, haben die Vorsitzenden der Landwirtschaftlichen Kreisverbände Olpe und Siegen-Wittgenstein einen derzeit sehr gefragten Redner eingeladen. Der 59jährige Felßner, der auch Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes ist, fällt vor allem durch seine markigen Positionen auf, mit denen er in seinen Reden den gesamten landwirtschaftlichen Berufsstand mitreißen kann. Sein Vortrag trägt den Titel „Vielfältig.Kreativ.Innovativ – Bauernfamilien gestalten Zukunft“.

Der „Bauernverbandstag“ findet statt am Montag, 7. Oktober, in der Schützenhalle in Kirchhundem-Heinsberg, Oberndorfer Straße 8. Der Abend beginnt erstmals mit einem Imbiss um 18.30 Uhr. Vor der eigentlichen Veranstaltung, die um 19.30 Uhr startet, sind alle Bauernfamilien herzlich zum geselligen Zusammenkommen eingeladen. Unter dem Motto „Wir treffen uns“ soll dieses neue Format Gelegenheit für den persönlichen Austausch bieten.

Felßner, aus dem mittelfränkischen Lauf im Landkreis Nürnberger Land, stand neben verschiedenen ehrenamtlichen Tätigkeiten im Milchsektor von 2014 bis 2017 als Vorsitzender der Landesvereinigung der bayerischen Milchwirtschaft vor.

Michael Richard, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Olpe und Henner Braach, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein, hoffen mit diesem Veranstaltungsformat auf großes Interesse bei den Mitgliedern zu stoßen. Richard und Braach: „Günther Felßner spricht den Bauernfamilien aus dem Herzen ohne Ihnen nach dem Mund zu reden – klar, fest in seinen Positionen, aber auch mit einem realistischen Blick auf politisch Mögliches in sehr unsicheren Zeiten.“

Foto: Bauernpräsident Günther Felßner

