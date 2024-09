Einbrecher erbeuten Tresor

(wS/ots) Siegen 11.09.2024 | In der Nacht von Montag auf Dienstag (10. September) haben unbekannte Täter bei einem Lagerhalleneinbruch einen Tresor erbeuten können.

Die Einbrecher gelangten im Bereich der Siegtalstraße in Höhe der Straße Tretenbach in eine von mehreren Lagerhallen. Wie sich die Täter Zutritt in die Halle verschafften, ist derzeit noch nicht bekannt. In der Halle öffneten die Eindringlinge dann gewaltsam eine Bürotür. Im Büroraum erbeuteten die Täter dann einen dort verbauten Wandtresor, den sie ebenfalls gewaltsam heraushebelten. Nach derzeitigem Kenntnisstand befand sich eine dreistellige Bargeldsumme im Tresor. Möglicherweise benutzten die Täter zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug.

Die Kriminalpolizei in Siegen ermittelt nun in dieser Sache und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 zu melden.