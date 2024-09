(wS/ots) Wilnsdorf 06.09.2024 | Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (05.09.2024) in eine Tierarztpraxis in der Straße „Zum Mühlenweiher“ in Wilnsdorf-Niederdielfen eingebrochen.

Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und durchsuchten anschließend mehrere Räume. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen entwendeten sie Bargeld und verließen die Praxis anschließend in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die unter der 0271/7099-0 Hinweise geben können.