Erneuerung der Asphaltdecke: Straßensanierungen Ring Emilienstraße und Achenbacher Straße

(wS/si) Siegen 20.09.2024 | In der kommenden Woche beginnen weitere umfangreiche Fahrbahnsanierungen. Die Arbeiten betreffen den Ring Emilienstraße sowie die Achenbacher Straße. In beiden Bereichen wird der Asphalt erneuert.

Die Arbeiten am Ring Emilienstraße beginnen am Dienstag, 24. September, und umfassen die Emilienstraße, die Elisabethstraße und die Straße Schlämmchen – in dieser Reihenfolge. Aufgrund der schmalen Straßenbreite müssen diese während der Bauarbeiten gesperrt werden, Parken ist in den betroffenen Abschnitten nicht möglich. Die Fräsarbeiten starten voraussichtlich am Mittwoch oder Donnerstag. Die Sanierung erfolgt in drei Abschnitten und soll innerhalb von etwa vier Wochen abgeschlossen sein. Die Kosten betragen rund 295.000 Euro.

In der Achenbacher Straße beginnen die Sanierungsarbeiten am Mittwoch, 25. September. Dort wird die Asphaltdecke zwischen den Einmündungen Heidenbergstraße und Steuberweg erneuert. Dafür finden Fräsarbeiten statt, jedoch bleibt die Straße währenddessen mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung befahrbar. Sperrungen erfolgen nur während der Asphaltierungsarbeiten, die vor allem an Wochenenden stattfinden, um den Berufsverkehr und Schulbusse möglichst wenig zu beeinträchtigen. Auch hier ist eine Bauzeit von vier Wochen vorgesehen. Die Kosten der Sanierung belaufen sich auf rund 370.000 Euro.

Die Anwohner werden rechtzeitig durch die ausführende Baufirma über die Sanierungsmaßnahmen informiert.

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!