Erneute Auszeichnung für den Kreuztaler Bildungs- und Sportcampus: Bundespreis Stadtgrün

(wS/kr) Kreuztal 25.09.2024 | Die Umgestaltung der Durchgangsfläche zwischen Kreuztaler Schulzentrum und Sporthallen hin zum Bildungs- und Sportcampus findet überregionale Beachtung und Anerkennung. Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen hat das Projekt mit dem Bundespreis Stadtgrün ausgezeichnet. Damit erhielt der Campus nach dem –nrw.land-

schaftsarchitektur.preis 2024 bereits die zweite überregionale Auszeichnung.

Den mit 15.000 € dotierten Bundespreis Stadtgrün nahmen Kreuztals Stadtbaurätin Christina Eckstein, Johanna Müller aus dem städtischen Tiefbauamt, Bianca Schäfer aus dem Sachgebiet Stadtplanung und Christine Wolf, Geschäftsführerin des beauftragten Planungsbüros wbp Landschaftsarchitekten GmbH entgegen. Christina Eckstein freut sich: „Wir sind stolz darauf, dass der Kreuztaler Bildungs- und Sportcampus einen von nur vier Bundespreisen erhalten hat und damit auch Strahlkraft für andere Freianlagenplanungen ausüben kann – an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Projektbeteiligten, ohne die der Campus nicht hätte realisiert werden können!“

Von insgesamt 213 Einreichungen waren 35 Wettbewerbsbeiträge nominiert worden. Auf dieser Grundlage wurden nun die vier Preise und sechs Anerkennungen vergeben.

Die Jury würdigte die herausragenden Leistungen in der Freiraumgestaltung zugunsten von Bewegung und Gesundheit. „Ein ehemaliger Durchgangsraum eines Schulzentrums hat sich in eine lebendige Mitte verwandelt. Der Schulhof bildet heute einen ständig zugänglichen Treffpunkt für die Schulgemeinschaft und den gesamten Stadtteil. Durch seine offene, grüne Gestaltung bietet er einladende Bewegungsangebote, die von Spielgeräten über Trendsportarten bis hin zu ruhigen Orten reichen“ heißt es in der Begründung. Der Bildungs- und Sportcampus wurde in der Zeit von Mitte 2021 bis Mitte 2022 neu modelliert, erhielt mit der groß- zügigen Stufenanlage einen zentralen Aufenthaltsbereich, der auch für Veranstaltungen geeignet ist, und erfuhr eine ökologische Aufwertung mit 24 neu gepflanzten Bäumen, 1.000 qm neuer Pflanzfläche mit Sträuchern und Bodendeckern sowie einer Bachoffenlegung. Zudem wurde die bestehende Skateanlage erweitert und ein Calisthenics-Bereich im Übergangsbereich der Sporthalle zum Außenbereich für Freilufttraining errichtet. Bestandsangebote (z.B. ein Kleinspielfeld) wurden integriert und mit Spiel- und Aufenthaltsangeboten für alle Altersgruppen ergänzt. Die Umgestaltung des Bildungs- und Sportcampus wurde im Rahmen des Städtebauförderprogramms Soziale Stadt 2017 im Zusammenhang mit einer EFRE-Kofinanzierung auf Basis des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes Kreuztal Mitte umgesetzt. Die Maßnahme kostete insgesamt rund 2,6 Millionen Euro; rund 1,9 Mio. Euro wurden durch Fördermittel von EU, Bund und Land getragen.

Der Bundespreis Stadtgrün ist ein wichtiger Baustein in der Umsetzung des Weißbuchs Stadtgrün. Er wird von Deutschen Städtetag, dem Deutschen Städte- und Gemeindebund und dem Deutschen Landkreistag unterstützt und durch das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung wissenschaftlich begleitet.