Finissage „Kinetische Objekte“ von Felix Scharstein – am 22. September 2024 im Technikmuseum Freudenberg

(wS/tm) Freudenberg 17.09.2024 | Vier Wochen lang begeisterten sie die Besucher: bewegte sich, regte die Fantasie an und gab Anlass für eigene Interpretationen: die kinetischen Objekte des Künstlers Felix Scharstein.

Am Sonntag, 22. September 2024 bietet das Technikmuseum Freudenberg im Rahmen einer Finissage interessierten Besucherinnen und Besuchern von 10:00 bis 18:00 Uhr letztmalig die Möglichkeit die bewegende Ausstellung zu erleben.

Die exakte mechanische Funktion der Objekte ist Felix Scharstein ein besonderes Anliegen. Kein Wunder, ist der Künstler doch gelernter Feinmechaniker. Inspiriert von Maschinenbau und Vorgängen in der Natur entstanden Signale, fraktale Maschinen, die wachsen, wie Halme in der Natur. Die Ausstellung, freie Maschinen ́ zeigt eine Auswahl verschiedenster kinetischer Objekte. In seinen Arbeiten verwendet der gelernte Feinmechaniker Stilmittel aus Wissenschaft, Technik und Maschinenbau, die er in neue und ungewohnte Zusammenhänge bringt. Inspiriert haben ihn Jean Tinguely, die Arts-and-Crafts-Bewegung und die Bauhaus-Schule. 25 Jahre lang hat Felix Scharstein Maschinen für verschiedenste Technik- und Industriemuseen gebaut. In seinen ‚freien Maschinen‘ ist es ihm nun gelungen, den Zauber der Objekte, das ‚Maschinenhafte‘, einzufangen und aus dem Kontext der Nützlichkeit zu befreien.

Die im Technikmuseum Freudenberg präsentierten Maschinen müssen nichts zustande bringen – nichts wird produziert, verwertet oder bearbeitet. Dafür bewegen sie sich, verändern ihre Form oder erfüllen auf eigenwillige und verspielte Weise bestimmte ‚Aufgaben‘. Dabei sind die Werke mit derselben Ernsthaftigkeit durchkonstruiert, wie es in der technischen Welt selbstverständlich ist. Entstanden sind daraus faszinierende, in sich geschlossene Objekte, die so wirken, als hätte man sie gar nicht anders bauen können. Hereinschauen lohnt sich also.

Mehr Informationen unter: www.technikmuseum-freudenberg.de

Fotos: Technikmuseum Freudenberg

