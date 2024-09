Glasfaser-Ausbau in Burbach: GREENFIBER plant Hausbegehungen und bietet eine Infoveranstaltung an

(wS/bu) Burbach 02.09.2024 | Vor etwa einem halben Jahr begann symbolisch mit dem Spatenstich der flächendeckende Glasfaser-Ausbau durch das Infrastrukturunternehmen GREENFIBER

und Breitband Burbach GmbH. Inzwischen ist der erste Bauabschnitt durch die beauftragte Erdkraft Tief- und Hochbau GmbH fertiggestellt worden. Für das zweite Baucluster (Burbach-Lippe) im Bereich der Daadener Straße und den umliegenden Stichstraßen sowie die Buchhellerstraße und Hofgartenstraße und den anliegenden Stichstraßen werden derzeit Termine für Hausbegehungen vereinbart.

Hier sind die Tiefbauarbeiten abgeschlossen

Die Tiefbauarbeiten im Gewerbepark Siegerland sind abgeschlossen, sodass die Trasse in Richtung Burbach Innenstadt gelegt werden kann. Denn von dort aus bekommt der Gewerbepark letztlich Licht auf die Leitung.

Ebenfalls ist der Tiefbau in der Goethestraße, Schillerstraße, Lessingstraße und Stormstraße beendet. „Der Ausbau läuft bislang super. So darf es gerne weitergehen, damit bald viele Haushalte glasfaserschnell surfen können“, sagt Mike Kleiner, GREENFIBER-Regionalmanager für den Kreis Siegen-Wittgenstein.

In diesen Bereichen geht’s weiter

Nachdem ebenfalls die Trasse im Bereich Staudig errichtet wurde, geht’s nun in der Wilhelmstraße weiter. In den nächsten Wochen schreiten die Arbeiten dann in den Bereichen

Am Flüßchen, Steinhardtstraße, Ginnerbach und Hochstraße voran. Aktuell vereinbaren GREENFIBER-Mitarbeiter zusammen mit Vertretern von Erdkraft Termine für sogenannte Hausbegehungen mit Eigentümern, die sich bereits für einen Glasfaseranschluss entschieden haben. Diese Begehungen sind notwendig, um zu besprechen, an welcher Stelle der Hausübergabepunkt installiert werden soll.

Bis Ende 2025 sollen die Arbeiten beendet sein

Anfang 2025 starten dann die Arbeiten in Würgendorf, Lippe und Lützeln sowie am Siegerland Flughafen. Im weiteren Verlauf ist Burbach Süd dran, ehe Holzhausen sowie Nieder- und Oberdresselndorf den Abschluss bilden. Bis Ende 2025 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Um die noch zögernden Burbacher von den Vorteilen eines Glasfaseranschlusses zu überzeugen und Fragen zu beantworten, bietet GREENFIBER am 10. September um 18.30 Uhr im Burbacher Bürgerhaus eine Infoveranstaltung an. „Wir hoffen, dass möglichst viele den Weg zu uns finden und sich für das Internet der Zukunft entscheiden. Denn jetzt ist der Hausanschluss noch kostenlos. Zum späteren Zeitpunkt entstehen erhebliche Kosten“, sagt Mike Kleiner.

Jetzt noch schnell für einen kostenfreien Hausanschluss entscheiden

Wer sich bisher noch nicht für einen Hausanschluss entschieden hat, kann dies auch weiterhin tun. Weitere Infos gibt’s im GREENFIBER-Büro in Burbach, Marktplatz 3-7, sowie telefonisch unter 02736/20 09 10.

Fotos: GREENFIBER