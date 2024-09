Kandidat mit klaren Visionen: FDP Siegen schlägt Prof. Dr. Siebdrat für Bürgermeisteramt vor

(wS/fdp) Siegen 12.09.2024 | FDP Stadtverband Siegen zur Bürgermeisterwahl 2025

Der Vorstand des FDP-Stadtverbands Siegen hat in seiner letzten Sitzung einstimmig beschlossen, Herrn Prof. Dr. Hermann Siebdrat der Wahlversammlung zur Kommunalwahl 2025 als Kandidat für das Bürgermeisteramt der Stadt Siegen vorzuschlagen.

Herr Siebdrat, ein gebürtiger Siegener und langjährig in der Oberstadt verwurzelt, ist in der Region durch sein vielfältiges gesellschaftliches Engagement bekannt. Er ist Mitglied in zahlreichen Vereinen und hat bereits als Bundestagskandidat der FDP 2017 ein beachtliches Wahlergebnis erzielt.

Der FDP-Stadtverband Siegen ist überzeugt, dass nach der langjährigen Amtszeit des derzeitigen Bürgermeisters eine frische Perspektive für die Stadt Siegen von Vorteil sein könnte. Mit Prof. Dr. Siebdrat stellt die FDP eine profilierte Persönlichkeit mit klaren Vorstellungen zur zukünftigen Entwicklung der Stadt. Wir sehen in seiner Kandidatur eine Chance, neue Impulse zu setzen und konstruktive Lösungen für die Herausforderungen Siegens zu bieten.