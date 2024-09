Kommunale Wärmeplanung in Burbach – Informationsgespräch mit Handwerkern am 31.10.2024

(wS/bu) Burbach 20.09.2024 | Die Gemeinde Burbach lädt Vertreter aller Handwerksbetriebe, die auf dem Gemeindegebiet in Sachen Heizungsbau tätig sind (Heizungsinstallateure, Schornsteinfeger…) zu einem Informations- und Abstimmungsgespräch zum Thema „Kommunale Wärmeplanung in Burbach“ ein. Das Treffen findet am 31. Oktober um 13:00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, Eicher Weg 13, statt. Um Anmeldung wird gebeten unter c.vomhof-kettner@burbach-siegerland.de

Eine Informationsveranstaltung für die Öffentlichkeit folgt nach fortgeschrittener Erstellung des Wärmeplans. Die Erstellung soll voraussichtlich im Mai 2025 beendet sein.

Bei Fragen wenden sich Interessierte an Klimamanagerin Carolin Vomhof-Kettner (Tel.: 02736/45-62) oder Umweltbeauftragte Elisabeth Fley (Tel.: 02736/45-82).