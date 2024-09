Lebensfreude nach Schicksalsschlägen: Frauen-Event mit Déborah Rosenkranz in der Freien evangelischen Gemeinde Siegen-Mitte

(wS/mh) Siegen 20.09.2024 | Zu einem besonderen Event für Frauen mit „music&message“ von Déborah Rosenkranz lädt die Freie evangelische Gemeinde Siegen-Mitte am Samstag, den 05. Oktober 2024 ein. Von 10:00 bis 16:00 wird die bekannte Künstlerin persönliche Einblicke in ihr Leben geben und dies auch immer wieder musikalisch untermalen. Die heute so lebensfrohe Sängerin und Autorin erlitt schwere Schicksalsschläge in ihrem Leben: Sie litt unter Magersucht und Depressionen und erfuhr Missbrauch.

Doch sie erlebte auch, wie aus den Wunden ihres Lebens Wunder erwuchsen. Und so spricht, schreibt und singt sie heute über ein Thema, das viele gefangen hält: „Die Suche nach dem geliebt werden.“

Die Veranstaltung findet im Gemeindezentrum in der Friedrichstraße 83-85 statt. Der Eintritt ist frei, um Spende wird gebeten. Die Anmeldung ist unter frauentag-24@siegen-mitte.feg.de oder unter www.siegen-mitte.feg.de möglich.

Autorin und Sängerin Déborah Rosenkranz.

