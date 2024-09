Leserallye der Vielfalt: Kinder entdecken die Welt der Inklusion

(wS/hi) Hilchenbach 26.09.2024 | Unter dem Motto „Leserallye der Vielfalt“ fand jetzt in Hilchenbach eine besondere Veranstaltung für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren statt. Im Rahmen des Weltkindertags, der am 20. September gefeiert wird, wurde die Rallye als Gelegenheit genutzt, den jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf spielerische Weise wichtige Themen rund um das Leben mit Behinderung näherzubringen und das Verständnis für Vielfalt zu fördern.

Die Bücherei der Stadt Hilchenbach, der Arbeitskreis für Barrierefreiheit und die Buchhandlung bücher buy eva haben drei spannende Stationen organisiert an denen die Kinder Einblicke in verschiedene Aspekte des alltäglichen Lebens von Menschen mit körperlichen oder sensorischen Einschränkungen erhielten. Die Rallye begann im Ratssaal mit einer Lesung des Buches „Einer für alle und alle für einen“ von Brigitte Weniger und Eva Tharlet. Die Geschichte vermittelt Werte wie Zusammenhalt, gegenseitige Unterstützung und den Umgang mit „Besonderheiten“.

An der zweiten Station in der Stadtbücherei hatten die Kinder die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden. Hier wurde ihnen der Aufzug für Rollstuhlfahrer gezeigt und sie durften sich selbst in Rollstühle setzen. Zudem konnten sie beim Sackhüpfen eine Vorstellung bekommen, welche Herausforderungen Menschen mit Bewegungseinschränkungen täglich überwinden müssen.

Die dritte und letzte Station: Die Buchhandlung bücher buy eva führte die Kinder in die Welt der Sehbehinderungen ein. Mithilfe von speziellen Brillen konnten sie selbst erleben, wie es ist, blind zu sein oder an einer Augenkrankheit zu leiden.

Alle Kinder liefen während der Leserallye mit einer Stempelkarte von Station zu Station, wo sie nach erfolgreicher Teilnahme einen Stempel erhalten haben. Als besondere Belohnung durften am Ende alle Kinder, deren Stempelkarte vollständig war, das Buch „Lilly gehört dazu!“ von Imgrad Partmann und Laura Bednarski mit nach Hause nehmen.

„Die Leserallye der Vielfalt soll den Kleinen zeigen, dass das Leben mit einer Behinderung kein Hindernis für ein erfülltes und aktives Leben ist“, erklärte Gudrun Roth, Behindertenbeauftragte der Stadt Hilchenbach. „Durch die spielerische Aufklärung möchten wir das Bewusstsein für Inklusion stärken und bewirken, dass alle Menschen – egal ob mit oder ohne Behinderung – als wertvolle Mitglieder unserer Gesellschaft gesehen werden.“

Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und ein wichtiger Schritt hin zu einer Zukunft, in der bereits Kinder lernen, Vielfalt zu verstehen und Empathie für unterschiedliche Lebensumstände zu entwickeln.

