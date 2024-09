Manga Day 2024 in der Stadtbibliothek Siegen

(wS/si) Siegen 12.09.2024 | Die Stadtbibliothek Siegen lädt am Samstag, den 21. September 2024, alle Manga-Begeisterten und Interessierten herzlich zum Manga Day 2024 ins KrönchenCenter ein. Die Stadtbibliothek Siegen freut sich, als einer der teilnehmenden Standorte dabei zu sein und bietet an diesem Tag ein vielseitiges Programm für alle Fans der japanischen Comic-Kunst. Von 10.00 bis 14.00 Uhr können sich Besucherinnen und Besucher kostenlose Leseproben ausgewählter Manga-Neuheiten und -Serien abholen. Das Angebot reicht von Fantasy über Romance bis hin zu Action und Mystery – es ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Ab 11.00 Uhr finden Manga-Zeichenworkshops unter der Leitung von Neslihan Yavuz, Mitarbeiterin der Jugendkunstschule, statt. Der Workshop richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 16 Jahren, die in zwei Gruppen eingeteilt werden: Kinder von acht bis zwölf Jahren starten um 11.00 Uhr, Jugendliche von zwölf bis 16 Jahren um 12.00 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, alle benötigten Materialien werden gestellt. Interessierte können sich gerne telefonisch unter (0271) 404-3011 oder per E-Mail an stadtbibliothek@siegen-stadt. de anmelden.

Im Rahmen des Manga Days wird zudem um 13.30 Uhr die Preisverleihung des Manga-Zeichenwettbewerbs, welcher im Vorfeld des Manga Days organisiert wurde, stattfinden. Die Zeichnungen wurden ebenfalls auf den Social Media-Plattformen der Stadtbibliothek veröffentlicht und vor Ort ausgestellt.