Mitarbeitende spenden 3.000 Euro für die onkologische Ambulanz der DRK-Kinderklinik Siegen

(wS/we) Siegen 07.09.2024 | Das Jahr 2024 ist für die Stadt Siegen ein besonderes und steht ganz im Zeichen des 800 Jubiläums.

Anlässlich des runden Geburtstags fand im Sommer der traditionsreiche Westenergie-Cup auf dem Gelände des Siegener Leimbachstadions statt. 18 Werksmannschaften der Westenergie und Westnetz von Osnabrück bis Trier reisten für die sportliche Begegnung nach Siegen. Doch nicht nur sportlich und unterhaltungstechnisch war das über 40 Jahre alte Turnier ein Highlight.

Die Mitarbeitenden und Gäste spendeten fleißig und so kamen 3.000 Euro zugunsten der onkologischen Ambulanz der DRK-Kinderklinik zusammen.

„Wir freuen uns sehr über die Spende von Westenergie. Wir nutzen die Summe für die patientengerechte Ausstattung der onkologischen Ambulanz. Die Spezialisten der Klinik setzen sich stetig dafür ein, dass die jungen Krebspatienten bestmöglich behandelt und betreut werden. Durch die Aufrechterhaltung der Ambulanz können die Kinder und Jugendlichen die ambulanten Therapien in Siegen durchführen und so Fahrten in andere Kliniken umgehen. Dies ist eine echte Entlastung für Patienten und Eltern“ freut sich Dr. Gebhard Buchal, Chefarzt der Pädiatrie der DRK-Kinderklink über die Spende.

„Es war toll, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht nur sportlich alles gegeben haben, sondern auch an den guten Zweck dachten. Wir unterstützen gern die onkologische Ambulanz der DRK-Kinderklinik bei ihrer so wichtigen Arbeit. Uns ist es ein persönliches Anliegen, dass erkrankte Kinder weiterhin in Siegen ambulant behandelt werden können. Vielen Dank auch an die Krombacher Brauerei, die uns an diesem Tag großzügig mit Getränken versorgt hat“, bedankt sich Patrick Plate, Organisator des Westenergie-Cups.

„Wir als Unternehmen freuen uns sehr darüber, eine Veranstaltung unterstützen zu können, bei der die Besuchenden eine so hohe Spendensumme für eine wichtige Einrichtung stiften. Das zeigt, wie erfolgreich und gemeinschaftlich der Westenergie-Cup war – sowohl sportlich als auch im Sinne des guten Zwecks“, sagt Julia Messerschmidt von der Krombacher Brauerei.Insgesamt waren rund 650 Besuchende beim diesjährigen Westenergie-Cup dabei. Gewinner des Turniers war die Mannschaft aus Gelsenkirchen. Die Mannschaft aus Siegen wurde beste Mannschaft der Vorrunde, schied vor dem Finale aber aus.

Die offizielle Checkübergabe in der DRK-Kinderklinik: (v.l.n.r.) Dr. Gebhard Buchal (DRK-Kinderklinik), Patrick Plate und Hannah Porr (beide Westenergie) sowie Julia Messerschmidt (Krombacher Brauerei).