Multifunktions-Sportplatz auf dem Siegener Wellersberg offiziell eingeweiht

(wS/drk) Siegen 30.09.2024 | Was lange währt, wird endlich gut. Das Siegerländer Wetter hatte es lange nicht gut mit den Bauarbeiten des Multifunktions-Sportplatzes für die Kinder- und Jugendpsychiatrie der DRK-Kinderklinik Siegen gemeint. Erst lange Regengüsse, dann Bodenfrost bis in den März hinein. Leider kam es dadurch zu Verzögerungen in der Umsetzung. Doch jetzt ist es endlich soweit. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurde der Multifunktions-Sportplatz gemeinsam mit den Sponsoren sowie den Kindern offiziell eingeweiht. „Ein Herzensprojekt, dass wir endlich nutzen können“, beschrieb Klinik-Geschäftsführer Carsten Jochum die Wichtigkeit des Platzes. Ein multifunktionales Sport- und Spielfeld mit Fußballtoren, Basketballkörben und vielem mehr.

Ein Projekt, bei dem die reinen Baukosten bei rund 85.000 Euro lagen. Das ließ sich nicht mal eben nebenbei stemmen. Hinzu kamen die gestiegenen Materialkosten und Energiepreise. „Ohne Spenden wäre eine Umsetzung im Sinne der Kinder und Jugendlichen bei uns leider nicht möglich gewesen“, waren sich Dr. Heiner Ellebracht (Chefarzt der KJP und Stellvertretender Ärztlicher Direktor) sowie Ingolf Langenbach (Bereichsleitung Pflege- und Erziehungsdien der KJP) sicher.

Entstanden ist der Multifunktions-Platz direkt neben der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Dort werden psychisch belastete und erkrankte Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 18 Jahren behandelt. „Uns ist es wichtig, das Kind und den Jugendlichen sowie sein Umfeld und seine Familie gut zu unterstützen“, meint Ellebracht. „Mit allen Beteiligten können gemeinsam Problemlösungen und Perspektiven entwickelt werden. Wir bieten daher einen ganzheitlichen Behandlungsansatz an.“

Umgesetzt wurde das Projekt vor Ort auf dem Wellersberg von der Regupol Germany GmbH & Co. KG aus Bad Berleburg. Die Held & Partner Architekten GmbH hielten die Organisation fest in ihren Händen. Um der Eröffnungsfeier einen besonders würdigen Rahmen zu geben, ließ das Rapid Relief Team es sich nicht nehmen, seine Zelte auf dem Siegener Wellersberg aufzuschlagen, um alle Beteiligten kostenlos mit Burgern, Wasser und Kaffee zu versorgen.

Fotos: DRK

.

.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier