Nachwuchshandwerker lieferten Spitzenleistungen: Kammersieger 2024 im AWZ Bau geehrt

(wS/kr) Kreuztal 25.09.2024 | Im Aus- und Weiterbildungszentrum Bau (AWZ Bau) in Kreuztal-Fellinghausen werden stets herausragende Prüfungsleistungen gefeiert. Deshalb sind insgesamt acht talentierte Handwerker und eine herausragende Handwerkerin in einer kleinen Feierstunde als Kammersiegerin und Kammersieger ausgezeichnet worden.

Im Rahmen der Veranstaltung, an der Ausbildungsbetriebe, Ausbilder sowie Vertreter der heimischen Bau- und Zimmerer-Innungen teilgenommen haben, überreichte Heiko Schmid, technischer Geschäftsführer des AWZ Bau, den stolzen Siegern ihre Auszeichnungen und Präsente und gratulierte ihnen herzlich. Als Anerkennung ihrer Leistungen erhielten die erfolgreichen jungen Fachkräfte einen gläsernen Pokal sowie eine personalisierte Wasserwaage. Schmid lobte besonders das Engagement der Ausbildungsbetriebe: „Ohne die Unterstützung und Förderung der Betriebe wäre all das nicht möglich gewesen, denn die Betriebe legen mit der qualitativ sehr guten Ausbildung den Grundstein für diesen Erfolg.“

Nach Kammersieg folgt Landeswettbewerb

Die beiden Nachwuchskräfte Chiara-Maria Halbe und Jannik Bosch sicherten sich den ersten Platz in ihrem Gewerk auf Kammerebene, drei weitere junge Fachkräfte den zweiten Platz und vier weitere Gesellen belegten den dritten Platz ihres jeweiligen Gewerks. Die Kammersieger qualifizieren sich jedes Jahr auf Basis ihrer Gesellenprüfungsnoten. Die Erstplatzierten können sich nun in den nächsten Wochen auf NRW-Landesebene mit den besten Junghandwerkern der anderen Handwerkskammern in ihrem Gewerk messen. Zur Vorbereitung auf diesen nächsten Wettbewerb werden die jungen Gesellen im AWZ Bau intensiv betreut und trainiert. Die Vorfreude und Anspannung sind spürbar – sowohl bei den Gesellen als auch bei den engagierten Ausbildern. „Glaubt an euch und bleibt dran. Mit Leidenschaft und Herzblut werdet ihr auch die nächste Herausforderung meistern,“ motivierte Thomas Rademacher, Ausbilder im Maurer- und Stuckateurhandwerk, die Nachwuchshandwerker. Er muss es wissen, denn gerade erst hat er den jungen Maurergesellen Aaron Masuch zu der Weltmeisterschaft

nach Lyon begleitet. Auch er stand 2022 zunächst als Kammersieger an gleicher Stelle im AWZ Bau. „Sie haben handwerkliche Fähigkeiten, die nicht jeder hat“.

Auch Stephan Hundhausen, Obermeister der Bauinnung und Beiratsvorsitzender der AWZ Bau gGmbH und Matthias Dickel als Obermeister der heimischen Zimmerer-Innung gratulierten den jungen Fachkräften zu ihren herausragenden Leistungen. „Sie haben eine gute Entscheidung getroffen, als Sie sich für eine duale Ausbildung entschieden haben. Diese duale Ausbildung, wie wir sie in Deutschland bieten, ist auf der ganzen Welt anerkannt. Sie haben ihren Beruf von der Pike auf gelernt und der Erfolg gibt Ihnen nun recht. Sie können stolz auf das sein, was Sie erreicht haben und auch die Betriebe, die Ausbilder und die Innungen sind stolz auf Sie. In Ihren Gewerken sind Sie die Besten aus dem ganzen Kammerbezirk und haben handwerkliche Fähigkeiten, die nicht jeder hat. Bleiben Sie auch weiterhin dran. Seien Sie offen, auch weiterhin immer wieder neue Dinge zu lernen und sich weiterzuentwickeln“, so Stephan Hundhausen.

Die Kammersieger im Überblick

1. Platz:

• Jannik Bosch, Beton- und Stahlbetonbauer (W. Hundhausen Bauunternehmung GmbH, Siegen)

• Chiara-Maria Halbe, Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerin (M. Stahl GmbH & Co. KG, Freudenberg)

2. Platz:

• Güney Eren Yilmaz, Beton- und Stahlbetonbauer (W. Hundhausen Bauunternehmung GmbH, Siegen)

• Vico Abdel Ghani, Maurer (Brederlow Bau, Neunkirchen)

• Yannik Burghaus, Fliesen-, Platten- und Mosaikleger (Christian Middel Fliesenfachgeschäft, Olpe)

3. Platz:

• Jonathan Schnurbus, Beton- und Stahlbetonbauer (W. Hundhausen Bauunternehmung GmbH, Siegen)

• Marius Schulte, Straßenbauer (Straßen- und Tiefbau GmbH, Kirchhundem)

• Jonathan-Joshua Diedrichs, Zimmerer (Büdenbender Hausbau GmbH, Netphen)

• Jonah Zittlau, Zimmerer (OK-TEAM, Hattingen, HWK Dortmund)

