Netphen feiert erstmals die Europäische Mobilitätswoche: Ein Tag voller Aktionen und Überraschungen

(wS/ne) Netphen 11.09.2024 | Die Stadt Netphen nimmt in diesem Jahr erstmals an der Europäischen Mobilitätswoche teil, die unter dem Motto „Shared Public Space – Straßenraum gemeinsam nutzen“ steht. Das Ziel der Kampagne ist es, den öffentlichen Raum als Begegnungsort zu begreifen und das Zusammenleben in städtischen Verkehrsbereichen neu zu denken.

Im Rahmen dieser europaweiten Initiative lädt die Stadt Netphen am Freitag, den 20. September 2024, von 10:00 bis 18:00 Uhr zu einem Aktionstag in die Stadtmitte ein. Unter dem Motto „Park(ing)Day“ wird der Hufeisenplatz, der Rathausplatz sowie ein Teil der Talstraße für den Verkehr gesperrt und ausschließlich für Fußgänger und Radfahrer freigegeben.

Die Veranstaltung bietet zahlreiche Highlights für Groß und Klein. Besucher können sich auf gemütliche Lounge-Bereiche, erfrischende Smoothie-Bikes, Spielbereiche für Kinder sowie einen aufregenden Segway- und Fahrradparcours freuen. Außerdem wird es eine Ausstellung rund ums Fahrrad sowie einen kostenlosen Fahrradcheck geben. Foodtrucks und verschiedene Infostände zum Thema Mobilität runden das vielfältige Angebot ab.

Besonders spannend: Am Freitagvormittag dürfen sich die Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs auf eine Überraschungsaktion freuen!

Die Stadt Netphen möchte mit diesem Aktionstag die Bürgerinnen und Bürger dazu anregen, gemeinsam Ideen zu entwickeln, wie der städtische Raum umweltfreundlicher, klimaschonender und vernetzter gestaltet werden kann.

Weitere Informationen zur Veranstaltung und zum Programm finden Sie unter www.netphen.de. Die Stadt freut sich auf Ihren Besuch!