Neues Kapitel für die Gemeindebücherei – Umzug in die Römerpassage startet im September

(wS/bu) Burbach 11.09.2024 | Nach Abschluss der komplexen Umbaumaßnahmen in der ehemaligen Filiale der Bäckerei Rothe und den angrenzenden Ladenlokalen in der Römerpassage, steht nun endlich der Umzug der Gemeindebücherei in die neuen Räumlichkeiten an. Am alten Standort (Nassauische Straße 4) wird der Schlüssel am Freitag, 20.09.2024, ein letztes Mal umgedreht. Nach 24 Jahren, in denen sie sich zu einer der erfolgreichsten kommunalen Büchereien der Region entwickelte, beginnt für die Bibliothek nun ein neues Kapitel: Ab Montag, 23.09.2024, erfolgt zunächst der Umzug in das nur einen Steinwurf weit entfernte neue Domizil. Unter der neuen Leiterin Magdalena Heide finden Bücher, Hörbücher, DVDs und Tonies in der Römerpassage auf nunmehr rund 450 Quadratmetern ein neues Zuhause. Für die Dauer des Umzugs bleibt die (neue) Bücherei geschlossen, um einen reibungslosen Transfer der Medien zu gewährleisten.

„Nutzen Sie die Zeit bis zur Schließung, um sich mit ausreichend Büchern und Medien einzudecken! Dadurch helfen Sie uns, die Anzahl der zu transportierenden Medien zu reduzieren, und profitieren selbst von einer vielfältigen Auswahl an Lesestoff und Unterhaltung während des Umzugs“, lädt Magdalena Heide die Burbacherinnen und Burbacher dazu ein, bis zum 20. September Bücher, Hörbücher, Filme und Co. auszuleihen.

Voraussichtlich ab Mitte Oktober öffnet die Bücherei am neuen Standort ihre Türen und lädt alle Interessierten ein, die neuen Räumlichkeiten zu erkunden. Die neu gestaltete Bücherei bietet ein modernes Ambiente mit Aufenthaltscharakter, das sowohl für Jung und Alt gleichermaßen einladend ist.

Für alle, die sich bereits vor der Neueröffnung einen Überblick über das vielfältige Angebot der Bücherei verschaffen möchten, steht der WebOPAC zur Verfügung: https://webopac.kommunale.it/burbach. Wer in der Zwischenzeit Medien ausgeliehen hat, braucht sich keine Sorgen um Versäumnisgebühren zu machen – die Rückgabefristen werden automatisch verlängert. „Wir freuen uns darauf, unsere Kundinnen und Kunden in unseren neuen Räumlichkeiten begrüßen zu dürfen“, sagt Magdalena Heide.

Mitte Oktober eröffnet die Gemeindebücherei in der Römerpassage. Foto: Gemeinde Burbach