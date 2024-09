Pfarrfest der Namen-Jesu-Gemeinde zum Erntedankfest: Ein Fest für die ganze Familie

(wS/ar) Netphen 09.09.2024 | Auch in diesem Jahr lädt die katholische Kirchengemeinde Namen-Jesu in Dreis-Tiefenbach wieder herzlich zum traditionellen Pfarrfest rund um die Kirche ein. Anlässlich des Erntedankfestes wird am Sonntag, den 6. Oktober ein buntes Programm für Groß und Klein geboten.

Das Fest beginnt um 10:30 Uhr mit einem Familiengottesdienst, der alle Generationen willkommen heißt. Anschließend sorgt der Spielmannszug Sankt Josef mit einem Frühschoppenkonzert für musikalische Unterhaltung, während sich die Gäste auf ein leckeres Mittagessen vom Grill oder am Salatbuffet freuen dürfen.

Für die kleinen Besucher startet ab 14 Uhr ein abwechslungsreiches Programm, das von der Kindertagesstätte, der Bücherei, der KOT und den Pfadfindern organisiert wird. Besonders die Hüpfburg verspricht Spaß und Abenteuer für die Kinder.

Wer es lieber gemütlich mag, kann sich am Nachmittag bei Kaffee, Kuchen und frisch gebackenen Waffeln auf dem Kirchplatz entspannen. Dort laden ausreichend Tische und Bänke zum geselligen Beisammensein ein.

Die katholische Kirchengemeinde Namen-Jesu Dreis-Tiefenbach freut sich auf zahlreiche Besucher aus allen Ortschaften und Konfessionen, die in lockerer Atmosphäre ein freundliches Miteinander genießen möchten. Das Pfarrfest bietet nicht nur kulinarische Leckereien und Unterhaltung, sondern auch familienfreundliche Preise für ein gelungenes Fest.

Kommt vorbei und feiert mit!