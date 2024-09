Radio-Siegen-Gewinner: Zwei neue Hochbeete bereichern die Außenanlage vom Gymnasium Netphen

(wS/we) Netphen 13.09.2024 | Das Gymnasium Netphen freut sich über eine Ergänzung ihrer Außenanlage. Die Schule gewann durch die gemeinsame Aktion von Westenergie und Radio Siegen zwei Hochbeete, die den Schülerinnen und Schülern spielerisch zeigen sollen, wie viel Arbeit im Anbau von Obst und Gemüse steckt.

Der Gewinn ist Manuel Rothe zu verdanken. „Als ich mich auf der Webseite von Radio Siegen beworben habe, hätte ich nie erwartet, wirklich die beiden Hochbeete für die Schule zu gewinnen. Umso mehr freue ich mich, dass die Beete jetzt unsere Außenanlage bereichern“, sagte der glückliche Gewinner und SV Verbindungslehrer am Gymnasium Netphen.

Die Hochbeete bieten den Schülerinnen und Schülern eine wertvolle Gelegenheit, die Mühe und Hingabe, die im Anbau von Obst und Gemüse stecken, aus erster Hand zu erleben. Durch diese praktische Erfahrung hofft die Schule, das Interesse der Kinder zu wecken und möglicherweise eine neue Leidenschaft für Gartenarbeit zu entfachen, die ihnen auch über die Schulzeit hinaus Freude bereiten kann.

„Die Kinder waren direkt begeistert und neugierig auf die Hochbeete. Viele wollten gleich mithelfen und erkundigten sich, wie sie regelmäßig an der Pflege der Beete teilnehmen können.

Es ist beruhigend zu wissen, dass die Hochbeete in so engagierte und interessierte Hände gelangt sind“, berichtete Franziska Mirr, Projektpatin und Mitarbeiterin bei Westenergie.

Die Mitarbeitendeninitiative Westenergie aktiv vor Ort existiert bereits seit dem Jahr 2005.

Dabei unterstützt Westenergie das soziale und ehrenamtliche Engagement ihrer Mitarbeitenden mit einem Materialzuschuss von bis zu 2.000 Euro. So konnten bereits zahlreiche Maßnahmen in verschiedensten Bereichen wie Bildung, Soziales, Kultur, Sport, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umwelt- und Naturschutz realisiert werden.

Projektpatin Franziska Mirr (l.) mit Gewinner Manuel Rothe (d. v. l.) und Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Netphen (Foto: Westenergie / Franziska Mirr)

