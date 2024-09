Siegener Blasorchester v. 1926 e.V. – „PROMS IN CONCERT“ im Gläsersaal der Siegerlandhalle

(wS/sb) Siegen 26.09.2024 | „PROMS IN CONCERT“ ist in diesem Jahr das Motto beim Herbstkonzert des Siegener Blasorchesters, welches am Sonntag, 03. November 2024, um 16 Uhr im Gläsersaal der Siegerlandhalle stattfindet.

Unter der Leitung von Daniel Ridder proben die Musikerinnen und Musiker des Orchesters derzeit für ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Konzert. So steht unter anderem die weltberühmte Ouvertüre aus der Operette „Leichte Kavallerie“ (Franz v. Suppé) auf dem Programm. Das Trompetenregister möchte mit dem Solostück „Bugler`s Holiday „(Leroy Anderson) glänzen. Freunde der Marschmusik kommen bei „Pomp and Circumsdance“ ( Edward Elgar) auf Ihre Kosten.“ Saxpack“ (Otto M. Schwarz) mit dem Solisten Lukas Euteneuer ist ein weiterer Höhepunkt des Programms. Ein ganz besonderes Event ist das Udo Lindenberg Medley „Panik“ mit dem das Siegener Blasorchester die Bühne rocken möchte. Soviel sei verraten, das Publikum darf auf einen Überraschungsgast gespannt sein.

Tickets sind zum Normalpreis von 14 € ( Schüler*innen /Studierende 7 €) bei der Verkaufsstelle der Siegerlandhalle, allen Musikerinnen und Musikern des Siegener Blasorchesters, sowie der Gaststätte „Zum alten Kaan“in Kaan-Marienborn erhältlich.

Vorbestellung von Karten ist per E-Mail über info@siegenerblasorchester.de möglich. Dazu bitte Vor- und Nachnamen, Straße und Wohnort, sowie die Anzahl der gewünschten Karten in der jeweiligen Kategorie (Erwachsene oder Schüler/Studierende) angeben.

