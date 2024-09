Siegerteam vom 1. Siegener Azubi-Cup: effexx holt den Pokal

(wS/eff) Siegen – Netphen 04.09.2024 | Zum ersten Mal rollten die Bälle und fielen viele Tore beim Siegener Azubi-Cup, der im Rahmen des Siegener Stadtfests und des 800-jährigen Jubiläums der Stadt Siegen stattfand. Das Turnier begann am vergangenen Freitag um 11 Uhr auf einem Soccerfeld auf dem Scheinerplatz vor dem Apollo-Theater. Insgesamt traten 16 Azubi-Mannschaften in Gruppenspielen gegeneinander an.

Das Team von effexx ging als Sieger hervor, nachdem es sich in einem spannenden Finale mit 1:0 nach Verlängerung gegen das Team von Siegenia durchgesetzt hatte. Der Jubel war groß, und der goldene Pokal hat nun einen Ehrenplatz im Gaming-Room bei effexx. Damit hat der Slogan auf den Trikots der 12-köpfigen effexx-Mannschaft, „Auf dem Rasen so stark wie im Job“, seine Wirkung voll entfaltet. Die Azubis wurden von Ausbildungsleiter Daniel Hetzel und Ausbildungsbeauftragtem Reneé Heil gecoacht und von vielen weiteren Unterstützern vor Ort angefeuert.

Gemeinsam mit der Sparkasse Siegen, Achenbach Buschhütten und Datasec hat die effexx Unternehmensgruppe den Azubi-Cup gesponsert und somit dessen erste Ausrichtung unterstützt.

Ein starker Teamgedanke und ein gutes Miteinander werden bei effexx durch zahlreiche gemeinsame Aktivitäten gefördert, bei denen sich die Azubis austauschen können, es aber auch um gemeinsamen Spaß geht – wie beim Azubi-Cup. „Solche Events stärken den Zusammenhalt enorm“, so Ausbildungsleiter Daniel Hetzel.

Aktuell absolvieren 38 junge Menschen ihre Ausbildung in den verschiedenen Berufsbereichen der Unternehmensgruppe. Informationen zu freien Ausbildungsplätzen für 2025 gibt es unter effexx.com/ausbildung.

Das Gewinnerteam des Azubi-Cups mit effexx-Geschäftsführer Oliver Fries.