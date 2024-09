Sonne satt an der Krombachtalsperre: Gelungene Zeltfreizeit für 80 Kinder und 20 Betreuer

(wS/vtv) Neunkirchen 06.09.2024 | Sonne satt an der Krombachtalsperre

Die Sommerferien sind vorüber, die Schule hat wieder begonnen, aber rund 80 Kinder sowie 20 Betreuer:innen dürfen noch in schönen Erinnerungen schwelgen.

Wie schon in den letzten 44 Jahren veranstaltete der VTV Freier Grund 2016 e.V. auch in diesem Jahr wieder zwei jeweils sechstägige Zeltfreizeiten an der Krombachtalsperre bei Rehe auf dem Westerwald. In den letzten beiden Sommerferien-Wochen von NRW waren zunächst die 8 bis 11 Jährigen und im Anschluss die 11 bis 14 Jährigen auf dem Campingplatz zu Hause. Gewohnt wurde in großen Schlafzelten und auch ein Spielezelt sowie eine Küche inkl. Spülinsel (mit Spülmaschine) standen zur Verfügung – also mehr Glamping als Überlebenstraining.

Das Wetter spielte der Gruppe in die Karten. Bei sommerlichen Temperaturen und nahezu ausnahmslos trockenem Wetter konnte nach Belieben geschwommen und gepaddelt werden. Auch die ein oder andere Runde Flunkyball (natürlich mit Wasser) sowie Wasserschlacht zur dringend notwendigen Abkühlung blieb nicht aus. Ansonsten vertrieb man sich die Zeit mit sportlichen Spielen und Turnieren – ob Wikingerschach, Tischtennis, Hobbyhorsing, Schnick-Schnack-Schnuck, Fußball, Völkerball, Zombieball, Volleyball, Staffelspiele oder Fahnenklau – hier kamen alle auf ihre Kosten. Es wurde zudem fleißig gebastelt und im nahe gelegenen Wald wurden die Schmuggler- und Murmelbahnbaufähigkeiten der Kinder unter Beweis gestellt. Hier konnten auch Stöcke für einen gemütlichen Lagerfeuerabend mit Stockbrot geerntet werden. Eine Schatzsuche führte durch die umliegenden Wiesen und Wälder und auch für das beliebte „Apfel und Ei“ nahmen die Kinder gerne einen etwas weiteren Weg in den nahegelegenen Ort Rehe auf sich. Zur Entspannung gab es einen Wellness-Tag und abends wurden in den Zelten noch Gute-Nacht- Geschichten vorgelesen. Für das leibliche Wohl sorgten die Kinder selber – unter Anleitung der Betreuer:innen wurden in Kochgruppen täglich frische Mahlzeiten zubereitet. Natürlich durften besondere Abendaktivitäten wie eine Nachtwanderung und eine Disco nicht fehlen. Und auch tagsüber standen Überraschungen an – in der ersten Woche feierten gleich drei Kinder Geburtstag! Alles in allem hatten die Kinder und auch die Erwachsenen viel Spaß und es waren ereignisreiche Tage, die Lust auf mehr machen.

Der VTV Freier Grund 2016 e.V. bedankt sich bei allen Helfer:innen für die tatkräftige Unterstützung beim Auf- und Abbau des Camps sowie bei der Firma SIS, die erneut kostenlos einen LKW für den Transport des Materials zur Verfügung gestellt hat.

Die nächsten beiden Freizeiten sind vom 12.-17.08. sowie 18.-23.08.2025 geplant. Die Anmeldung wird voraussichtlich im Januar ausschließlich über die Homepage des Turnvereins möglich sein.

Fotos: VTV Freier Grund 2016 e.V.