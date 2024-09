Spannende Übung der Jugendfeuerwehr Bad Laasphe: 56 Jugendliche beweisen ihr Können

(wS/fw) Bad Laasphe 23.09.2024 | Ein ereignisreiches Wochenende liegt hinter der Jugendfeuerwehr Bad Laasphe. Nach dem Tag des Ehrenamts der Realschule Schloß Wittgenstein gab es nur eine kurze Verschnaufpause. Am Freitagabend stand die alljährliche, gemeinsame Übung der drei Jugendgruppen an. In diesem Jahr wurde die Übung von der Jugendfeuerwehr Oberes Lahntal, federführend von Sascha Lüdtke, ausgearbeitet. So konnten 56 Jugendliche mit 16 Jugendwarten und Betreuern im Bereich Volkshalle/Freibad ihr Können unter Beweis stellen. An der Volkshalle wurde eine Löschwasserentnahmestelle und ein Löschangriff eingerichtet, während eine andere Gruppe eine Person unter einem Anhänger vorfand. Diese wurde natürlich umgehend befreit.

Im Freibad musste ebenfalls eine Person gerettet werden, die bei einem Chlorgasunfall verletzt wurde. Auch hier wurde ein Löschangriff aufgebaut und das Becken schon mal etwas geleert. Nach einer kurzen Nachbesprechung sorgte die Ehrenabteilung für die verdiente Stärkung und Erfrischung nach dem Einsatz. Dies zeigt wieder das Besondere unseres Ehrenamtes: Ein kameradschaftliches Miteinander von Jung und Alt, von Jugendfeuerwehr über Einsatzabteilung bis hin zur Ehrenabteilung, ist nicht immer selbstverständlich. Auch auf das Engagement aller Beteiligten darf man stolz sein. Seinen Dank und sein Lob sprach auch Dirk Höbener, Leiter der Feuerwehr Bad Laasphe, aus. Er ließ es sich nicht nehmen, das Können des Nachwuchses genauer zu betrachten.

Am Samstag ging es dann noch einmal für einige Mitglieder der Jugendfeuerwehr des LZ I nach Puderbach. Beim ersten Treckertreffen stellte man sich vor und zeigte bei einer Schauübung, wie man eine Person mittels Hebekissen befreit. Hier nutzte man spontan den ausgedienten Kirmesbaum, und die Rettung lief schnell und routiniert wie bei den Profis.

Fotos & Bericht: Jennifer Hof

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!