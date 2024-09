Spektakulärer Umzug des ALTERAktiv RADhaus Fahrradtreffs mit Menschenkette am 28.09.2024

(wS/red) Siegen 25.09.2024 | Am Samstag, den 28. September 2024, steht Siegen ein außergewöhnliches Ereignis bevor: Der Fahrradtreff ALTERAktiv zieht um – von der Sandstraße 20 zur nur wenige Meter entfernten Sandstraße 24. Doch dieser Umzug wird alles andere als gewöhnlich, denn der Verein plant eine Menschenkette, um alle Gegenstände von Hand zu Hand in die neuen Räumlichkeiten weiterzureichen.

Unter dem Motto „Zusammen geht es leichter!“ ruft das Team vom ALTERAktiv RADhaus mindestens 120 ehrenamtliche Helfer dazu auf, ab 13 Uhr tatkräftig mit anzupacken. Geplant ist, dass die Aktion etwa zwei Stunden dauern wird. „Es handelt sich um leichte Gegenstände, die problemlos per Menschenkette weitergereicht werden können“, erklärt Klaus Reifenrath, der sich begeistert zeigt: „Wir haben bereits viele Freunde, Bekannte und auch Studenten eingeladen, die uns bei dieser Aktion unterstützen möchten. Es ist großartig zu sehen, wie viele Menschen von unserer Idee begeistert sind und bereits zugesagt haben, uns zu helfen. Ein Umzug, der Siegen bereichern wird!“

Der Fahrradtreff, der sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Treffpunkt für Radbegeisterte und Ehrenamtliche entwickelt hat, ist in der Region und darüber hinaus fest verankert. „Unsere Arbeit kommt bei der Bevölkerung sehr gut an. Durch viele Fahrradspenden konnten wir zahlreiche bedürftige Menschen glücklich machen“, so Reifenrath weiter. Menschen aus Siegen und der umliegenden Region, von Wittgenstein bis Lennestadt, besuchen den Treffpunkt regelmäßig und packen mit an.

Ein besonderer Dank geht an den Kanzler der Universität Siegen, Ulf Richter, und Frau Thannbichler von der Campus Unteres Schloss Verwaltungs-GmbH, die den Umzug mit der Bereitstellung der neuen Räumlichkeiten möglich gemacht haben.

Das ALTERAktiv-Team freut sich auf zahlreiche Helfer und auf einen erfolgreichen Umzug, der einmal mehr zeigt, wie stark die Gemeinschaft in Siegen ist. Helfende Hände sind herzlich willkommen – je mehr, desto besser!