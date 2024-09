Tag der Wohnungslosen: Aktion am 11. September – Angebote rund um die Nikolaikirche

(wS/dia) Siegen 06.09.2024 | Zu einem Aktionstag rund um die Nikolaikirche lädt die Wohnungslosenhilfe der Diakonie Soziale Dienste zusammen mit anderen Akteuren, darunter „Alternative Lebensräume für Frauen“ (ALF) und „Hafen 57“, am Mittwoch, 11. September, ein.

Interessierte sind von 12 bis 16 Uhr willkommen. Neben verschiedenen Aktionen ist auch eine Podiumsdiskussion zum Thema „Siegener Wohnungslosigkeit beenden in sechs Jahren – Traum oder Wirklichkeit?“ geplant. Zudem gibt es unter anderem Info-Angebote und Ausstellungen. Der Tag der Wohnungslosen ist ein bundesweiter Aktionstag, den Akteure in vielen Städten nutzen, um mit verschiedenen Veranstaltungen auf die nach wie vor dringliche Problematik wachsender Wohnungslosigkeit aufmerksam zu machen und so Perspektiven für die Zukunft zu schaffen.