Unbekannte brechen in Firma ein und flüchten

(wS/ots) Wilnsdorf 23.09.2024 | Unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag (22.09.2024) in eine Firma in Wilnsdorf-Rudersdorf eingebrochen.

Nach bisherigem Kenntnisstand hatten Zeugen gegen 01:45 Uhr drei Personen beobachtet, die sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu der Firma in der Schlosserstraße verschafft hatten.

Zwei der bislang unbekannten Täter seien dann über den Bach „Weiß“ in Richtung L722 geflüchtet. Da sich ein weiterer Tatverdächtiger noch in dem Gebäude befinden sollte, wurde die Firma von den eingesetzten Polizisten umstellt und mit Hilfe eines Diensthundes durchsucht.

Es konnte jedoch keine Person aufgefunden werden.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde im Innern nichts beschädigt oder entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Sachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.