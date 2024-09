Verkehrsunfall auf der Birlenbacher Straße: Vollsperrung in Höhe der ORLEN-Tankstelle

(wS/red) Siegen 14.09.2024 | ERSTMELDUNG | Am späten Nachmittag hat sich auf der Birlenbacher Straße in Geisweid in Höhe der ORLEN-Tankstelle ein Verkehrsunfall ereignet.

Zwei Rettungswagen, die Polizei und die Feuerwehr sind bereits vor Ort, um die Unfallstelle zu sichern und Personen zu versorgen. Aufgrund des Einsatzes musste die Birlenbacher Straße im Bereich der Tankstelle komplett gesperrt werden (17:30 Uhr) . Es kommt zu Behinderungen in diesem Bereich.

Weitere Informationen folgen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de