Versuchter Einbruch in Wohnung – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Siegen 24.09.2024 | Am Montagmorgen (23.09.2024) ist es zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Siegen gekommen.

In der Zeit zwischen 07:20 Uhr und 11:30 Uhr haben Unbekannte versucht sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Stormstraße zu verschaffen.

Nach bisherigen Erkenntnissen sind die Täter nicht in Wohnung gelangt und haben von der Tat abgelassen.

Die Kriminalpolizei in Siegen hat die Sachbearbeitung übernommen. Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.



Symbolbild