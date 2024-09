Volkmar Klein wirbt für Sportkongress der CDU/CSU-Fraktion am 15. Oktober in Berlin

(wS/cdu) Siegen 27.09.2024 | Deutschland ist ein sportbegeistertes Land und eine erfolgreiche Sportnation. Tatsächlich konnte man hierzulande beispielsweise durch die Fußball-Europameisterschaft der Herren oder die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele in Paris einen großartigen Sportsommer erleben.

Die CDU/CSU-Fraktion möchte nun aber auch in den Blick nehmen, was nicht so gut läuft, erklärt der heimische Bundestagsabgeordnete Volkmar Klein: „Bei aller Sportbegeisterung müssen wir leider feststellen, dass das Abschneiden von Team Deutschland die ursprünglichen Erwartungen erneut nicht erfüllt hat. Auch beim Sport sehen wir aktuell, dass wir nicht mehr zur Spitze gehören, und das soll sich wieder ändern.“

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion lädt zu diesem Thema zu einem Kongress nach Berlin ein und möchte über die Zukunft von Spitzen- und Breitensport mit Athleten, Vereinsvertretern und weiteren Interessierten ins Gespräch kommen.

Welche strukturellen und sportpolitischen Maßnahmen müssen ergriffen werden, um Athleten auf dem Weg zu sportlichen Höchstleistungen optimal zu unterstützen? Was können Politik und Gesellschaft tun, um die oftmals ehrenamtliche Arbeit in den Sportvereinen vor Ort langfristig zu sichern? Um diese Fragen soll es am Dienstag, den 15. Oktober 2024, von 18.00 bis 20.00 Uhr in der Halle des Paul-Löbe-Hauses des Deutschen Bundestages in Berlin gehen.

Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist hier möglich!