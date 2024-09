Vortrag zur neuen Grundsteuer – Was nun?

(wS/uwg) Netphen 03.09.2024 | Die UWG-Fraktion im Rat der Stadt Netphen lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich zu einem informativen Vortrag über die neue Grundsteuer ein. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den 11. September 2024, um 18 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses Netphen statt.

Unter dem Titel „Die neue Grundsteuer – und was nun?“ wird Herr Joscha Slowik, Referent für Haushalts- und Finanzpolitik, in seinem Vortrag umfassend über die Änderungen und Auswirkungen der neuen Grundsteuer informieren. Dabei wird er auch auf Fragen eingehen, die viele Eigentümer und Mieter betreffen: Was ändert sich konkret? Wie wirkt sich die neue Grundsteuer auf die Bürgerinnen und Bürger aus? Und welche Schritte sollten jetzt unternommen werden?

Die UWG-Fraktion möchte mit dieser Veranstaltung eine Plattform für Austausch und Information schaffen und lädt alle Interessierten herzlich dazu ein, sich über dieses wichtige Thema zu informieren. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich mit Herrn Slowik sowie anderen Teilnehmern auszutauschen.

Merken Sie sich den Termin vor und seien Sie dabei, wenn es um Ihre Zukunft geht!

Datum: Mittwoch, 11. September 2024

Uhrzeit: 18:00 Uhr

Ort: Großer Sitzungssaal des Rathauses Netphen

Der Eintritt ist frei.