Wünsche GmbH eröffnet neuen Showroom (ehem. Konzepta Siegen) – Modernisierte Ausstellungsräume und Verabschiedung von Eberhard Irle

(wS/wü) Siegen 05.09.2024 | Über 40 Jahre lang war Eberhard Irle als Spezialist für Büroeinrichtungen bekannt. Besonders geschätzt wurde er nicht nur für seine Betreuung großer Aufträge, sondern auch für seine zuverlässige Arbeit bei kleineren Aufträgen und Reparaturen. Im vergangenen Oktober übergab er sein Unternehmen in jüngere Hände. Nachdem seine Nachfolgerin Maya Wünsche eingearbeitet wurde, hat Eberhard Irle Ende Juni beschlossen, sich mit 72 Jahren endgültig in den Ruhestand zu verabschieden. Dieses Lebenswerk sollte von den neuen Eigentümern in einem feierlichen Rahmen gewürdigt werden.

In angenehmer Atmosphäre feierte die Firma Wünsche am 30. August die Neueröffnung ihres Showrooms in der Gosenbacher Straße 3 in Siegen. Zahlreiche Gäste, darunter Vertreter der lokalen Presse, die Wirtschaftsförderung und die stellvertretende Stadtbürgermeisterin Frau Jung, folgten der Einladung und nutzten die Gelegenheit, die modernisierten Räumlichkeiten erstmals zu besichtigen. Frau Jung betonte in ihrem Grußwort die Bedeutung lokaler Unternehmen für die Region und lobte das Engagement der Firma Wünsche.

„Wir möchten den Geist von Eberhard Irle bewahren und weiterführen. Dank der elterlichen Möbeltischlerei in Nistertal haben wir hier am Standort Siegen neue, zusätzliche Möglichkeiten, um auf Kundenwünsche einzugehen“, erklärte Geschäftsführerin Maya Wünsche und hob die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens hervor. „Wir freuen uns darauf, diese Erfolgsgeschichte fortzuführen und unsere Kunden weiterhin mit innovativen Lösungen zu begeistern.“

Die Gäste wurden herzlich empfangen und konnten sich bei Köstlichkeiten vom „Wünsche Outdoorgrill“ und Getränken in entspannter Atmosphäre austauschen. Sie zeigten sich beeindruckt von der gelungenen Kombination aus traditioneller Handwerkskunst und modernen Gestaltungselementen, die das neue Ausstellungsbüro prägen. Alle Exponate werden auch in der täglichen Arbeit genutzt, was die Ausstellung besonders lebendig macht. Der Raum bietet nun ideale Voraussetzungen, um die vielfältigen Produktangebote der Firma Wünsche optimal zu präsentieren.

Die Showroom-Eröffnung war ein voller Erfolg und bot den Anwesenden die Möglichkeit, mehr über die strategischen Pläne der Firma Wünsche zu erfahren und wertvolle Kontakte zu knüpfen. Mit dieser gelungenen Veranstaltung setzt Wünsche ein starkes Zeichen für die Zukunft und unterstreicht seine Position als innovatives Unternehmen in der Region.