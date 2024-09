„Zukunft nachhaltig gestalten!“ – Entdeckt eure Möglichkeiten am KlimaWeltenTag

(wS/hi) Hilchenbach 18.09.2024 | Die KlimaWelten Hilchenbach e.V. veranstalten am Samstag dem 28. September 2024 in Hilchenbach (Kirchweg 17) den diesjährigen „Tag der offenen Tür“. Von 13:00 bis 17:00 Uhr haben alle Interessierten die Möglichkeit die KlimaWelten in all ihren Facetten kennenzulernen und auf dem Markt der Möglichkeiten vielfältige Mitmach-Angebote zu entdecken:

An der rollenden Waldschule können die Tiere des Waldes hautnah erlebt werden, die ‚Omas for Future‘ laden zu einem Umweltquiz ein und natürlich sind Keppels Früchtchen mit ihrer Apfelpresse und Produkten aus der Apfelküche wieder mit von der Partie.

Auch im Gebäude wird einiges geboten:

Ganz oben unterm Dach lädt das Atelier KlimaWelten dazu ein Kunst zu entdecken, im 1. OG lockt der NaBu mit dem Artenwackelturm und einem Griff in die Fühlkiste und im Ausstellungsraum kann unsere derzeitige Wanderausstellung „Einfach machen! – Ideen für nachhaltigen Konsum“ entdeckt werden. Im Erdgeschoss ist wie jedes Jahr das Repair Café geöffnet und verhilft kaputten Elektrogeräten zu einem zweiten Leben und im Raum der Nachhaltigkeit präsentieren einige Schule der Region ihre Nachhaltigkeits-Projekte.

Richtig spannend geht es auch in unseren Räumlichkeiten im Keller zu: Hier kann ausprobiert werden, wie aus Korn ein Knäckebrot entsteht und im Labor gibt es spannende Experimente aus dem Klimakoffer. Wer Bücher zum Thema sucht, wird bei der Stadtbücherei fündig, die ebenfalls an diesem Tag vor Ort ist und spannende Medien zum Thema dabei hat.

Auch die kleinen Besucher dürfen sich wieder über eine Nachhaltigkeits-Rallye freuen.

Eröffnet wird die Veranstaltung um 13:15 Uhr durch den Vorstand der KlimaWelten. Wie jedes Jahr können sich alle Besucherinnen und Besucher auch an den kulinarischen Angeboten erfreuen.

Diese Veranstaltung findet im Rahmen der BNE-Aktionstage NRW 2024 statt.

Weitere Infos: https://klimawelten.eu/event/klimaweltentag-2024

Die Mitarbeiterinnen der KlimaWelten und die Mitglieder des Vereins KlimaWelten Hilchenbach e.V. freuen sich auf bekannte und neue Gesichter, sowie alle, die die

limaWelten schon immer mal kennenlernen wollten.

Diese Veranstaltung findet im Rahmen der BNE-Aktionstage NRW 2023 statt.

Weitere Infos: https://klimawelten.eu/event/klimaweltentag-2024.

Foto: KlimaWelten

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!