18. Bildungsinsel lädt zur „interaktiven Pause draußen“ beim Wilhelm Münker Stein in Siegen Kaan-Marienborn

(wS/red) Siegen 17.10.2024 | Bei schönem Herbstwetter wurde am Freitag am Wilhelm-Münker-Stein, am Ende des Kreuzweges von Kaan-Marienborn, Siegens 1. Bildungsinsel eingeweiht. Es ist auch gleichzeitig die 18. Bildungsinsel des Initiators und Geschäftsführers des Vereins Hilchenbacher Bildungsinsel e.V., Tomas Irle. Die Kinder des Kita Kunterbunt und der Kita Lillipuz der Alternative Lebensräume GmbH übernehmen die Patenschaften. Nach der Bankenthüllung wurde von den Kindern die Kiste der Bank bestückt. Bücher, ein Spiel und ein Gästebuch wanderten hinein. Neben einem „Waldlied“ zur Einweihung gab es Patenschafts-Urkunden für jede Kita.

An dem gut ausgewählten Platz im Wald, mit Blick über die Wiesen und Kaan, flankieren zwei weitere Bänke die Bildungsinselbank, die unterschiedliche Sitzhöhen hat und die Kiste in der Mitte. Natur, Kinder und Lesen zusammenzubringen, wird hier bestens möglich gemacht. Tomas Irle erläuterte das Konzept und warum es nicht nur Lesebank, sondern Bildungsinsel heißt. Denn hier würde nicht nur gelesen, sondern es geschehe viel mehr. Das Projekt solle das soziale Engagement, die Eigenständigkeit und das Verantwortungsbewusstsein der Kinder fördern. Die „Patenkinder“, die mitverantwortlich seien für den Inhalt der Buch- und Spielkiste, schauen auch, ob am Platz alles in Ordnung ist. Sie würden mit diesem Projekt an Eigenständigkeit herangeführt, werden Teil einer Gemeinschaft in ihrer Region, lernten gemeinsam, dass ehrenamtliches Engagement Freude machen kann. Sie könnten dann stolz auf ihren Platz sein, zu deren Gestaltung und Belebung sie in der Natur beitrügen. Dabei könne das Lesen draußen zum Abenteuer werden.

Bis zum Aufstellen dieser Bank brauchte es weitere Akteure. Die Leiterin des Familienzentrums der Kita Kunterbunt, Dagmar Eilert, holte die Bildungsinsel ins Siegener Stadtgebiet, da sie von der Idee begeistert war, dass für die ganze Familie eine „interaktive Pause draußen“ entstehe. Die Kinder der Kita Kunterbunt sind ein Teil des Teams, dass die Patenschaft übernimmt. Den anderen Part übernehmen die Kinder der Kita Lillipuz der Trägerin Alternative Lebensräume GmbH. Die stellvertretende Leiterin Eileen Prudlo: „Die Bildungsinsel passt ganz wunderbar zu unserer Kita, denn wir sind Bewegungskita und Sprachkita. Auch verbringen wir unsere Waldwochen gerne hier oben.“

Damit das am Münker-Stein überhaupt wahr werden konnte, dafür setzte sich Jörn Hambloch von der Waldgenossenschaft ein, der auch Vater einer Tochter in der Kita Kunterbunt ist. Die Waldgenossenschaft bereitete den Platz vor. Jörn Hambloch berichtet, dass es den Waldgenossen gefallen habe, dass die Kinder die Patenschaften übernehmen und auf diese Weise den Bezug zum Wald erleben und ihn zu schätzen lernen.

Bei dem ganzen Engagement brauchte es auch Finanzierer. Der Dank der beteiligten in Kaan gilt auch dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW, das per Heimatscheck maßgeblich unterstützte, und der Stadt Siegen, die mit einem weiteren Beitrag zur Realisierung ihrer 1. Bildungsinsel im Stadtgebiet beigetragen hat.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier