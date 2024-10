Anträge bis Ende November möglich: Noch Fördergelder für Klimaschutzmaßnahmen vorhanden

(wS/si) Siegen 24.10.2024 | Im Rahmen des städtischen Klimaschutz- und -anpassungsförderprogramms können noch bis einschließlich Samstag, 30. November 2024, Fördergelder beantragt werden. Darauf weist die städtische Abteilung Umwelt und Klima hin. Aktuell ist noch ein Restbudget von etwa 95.000 Euro vorhanden.

Gefördert werden Maßnahmen, die in diesem oder im vergangenen Jahr umgesetzt worden sind. Das Förderprogramm richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger sowie gemeinnützige Vereine, Stiftungen, kirchliche Einrichtungen und Sportvereine mit Sitz in Siegen und umfasst verschiedene Handlungsfelder, so zum Beispiel Mobilität – hier kann unter anderem die Anschaffung von Lastenrädern gefördert werden, Erneuerbare Energien, über das ein Zuschuss für Stecker-Solar-Geräte möglich ist, sowie Bauen und Sanieren, Klimafolgenanpassung und Sonstiges (beispielsweise integrative Klimaschutzprojekte).

Besonders hervorzuheben ist, dass im Rahmen des Programms auch die Anschaffung von Wärmepumpen gefördert wird. Die Stadt Siegen setzt damit ein Zeichen für nachhaltige Energienutzung und möchte Bürgerinnen und Bürger zur aktiven Teilnahme ermutigen. In diesem Zusammenhang findet vom 4. bis 10. November 2024 deutschlandweit die „Woche der Wärmepumpen“ statt. Die Aktionswoche bietet umfassende Informationen und Veranstaltungen rund um das Thema Wärmepumpen und deren Vorteile. Dazu gehören auch kostenlose Onlineveranstaltungen des Energievereins Siegen-Wittgenstein. Diese finden am Montag, 4. November, ab 18.00 Uhr, sowie am Freitag, 8. November, ab 18.30 Uhr statt. Interessierte erhalten hier nützliche Infos über die Funktionsweise von Wärmepumpen, deren Einsatzmöglichkeiten, Mythen und Fakten sowie die Fördermöglichkeiten. „Wir laden alle ein, die Chancen unseres Förderprogramms zu nutzen und sich während der Woche der Wärmepumpen weiterzubilden. Gemeinsam können wir einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten“, erklärt Lars Ole Daub, Leiter der städtischen Abteilung Umwelt und Klima und Geschäftsführer des Energievereins Siegen-Wittgenstein. Anmeldungen erfolgen direkt über die Seite des Energievereins Siegen-Wittgenstein unter www.energieverein-siwi.de/#termin .

Anträge für das Klimaschutz- und -anpassungsförderprogramm können online über das städtische Serviceportal unter www.serviceportal-siegen.de gestellt werden. Weitere Infos dazu gibt es außerdem auf der aktuellen Notfall-Homepage der Stadt Siegen unter www.siegen-stadt.de.

Rathaus Siegen