Apfelfest am Hospiz Kloster Bruche: Genuss und Musik für den guten Zweck

Betzdorf 04.10.2024 | Leckereien und Livemusik am Sonntag, 13. Oktober – Erlös für wohltätige Zwecke

Zum zweiten Apfelfest lädt das Ökumenische Hospiz Kloster Bruche gemeinsam mit dem Förderverein am Sonntag, 13. Oktober, ein. Die Besucher sind ab 14.30 Uhr am Klosterweg 1 in Betzdorf-Bruche an der alten Scheune willkommen.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Gemeinsam mit Mitgliedern der Jugendfeuerwehr „Siegschleife“, ein Zusammenschluss der Löschzüge Scheuerfeld und Wallmenroth, wurden die rund 60 Obstbäume auf dem Klostergelände abgeerntet. Hospiz-Mitarbeiter und Mitglieder des hauseigenen Fördervereins packten nun an, als es galt, hunderte Liter Saft aus der Apfelpresse zu gewinnen. Der Saft wird gegen eine Spende beim Apfelfest angeboten, dazu landen leckere Waffeln und natürlich Kuchen auf den Tellern der Festbesucher. Für die passende Untermalung sorgen Musiker aus der Region Mörsbach, die eine „kleine, feine Blasmusik“ vorbereitet haben.

Seit eineinhalb Jahren wird das Ökumenische Hospiz Kloster Bruche unter dem Dach der Diakonie in Südwestfalen betrieben. Hier werden Menschen auf ihrem letzten Lebensweg liebe- und würdevoll begleitet. Ein Teil der Kosten muss aus Spenden gedeckt werden. Deshalb kommt der Erlös des Apfelfestes in vollem Umfang der Hospizarbeit zu Gute.

Welthospiztag

Einen Tag vor dem Brucher Apfelfest, am Samstag, 12. Oktober, ist Welthospiztag. Dieser Gedenk- und Aktionstag wurde im Jahr 2005 von der Worldwide Hospice Palliative Care Alliance initiiert. Dazu passend werden auch lokale Aktionen durchgeführt. So plant das Netzwerk „Hospiz- Palliativarbeit“, zu dem auch das Ökumenische Hospiz Kloster Bruche sowie das Evangelische Hospiz Siegerland gehören, einen Kinoabend. Dieser findet am Donnerstag, 21. November, im Viktoria-Filmtheater Hilchenbach-Dahlbruch statt. Um 19 Uhr wird dann „In Liebe lassen“ gezeigt.

Anpacken fürs Apfelfest: Dieses findet am Sonntag, 13. Oktober, am Ökumenischen Hospiz Kloster Bruche statt.

