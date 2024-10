Deine Lieblingssongs live: Musikspaß im Rockmobil

(wS/hi) Hilchenbach 19.10.2024 | In den Herbstferien macht das Rockmobil am Donnerstag, 24. Oktober, von 17:00 bis 19:00 Uhr Halt vorm Jugendzentrum NoLimits am Dahlbrucher kmd. Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren, die Lust auf Musik haben, sind herzlich eingeladen mitzumachen.

Das Rockmobil der mobilen Musikschule MOMU ist bestens ausgestattet mit Bandinstrumenten und allem nötigen Equipment. Die Teilnehmenden können gemeinsam mit ihren Freundinnen und Freunden ihren Lieblingssong einstudieren.

Begleitet werden sie dabei von erfahrenen Musikerinnen und Musikern, die sowohl musikalisch als auch pädagogisch unterstützen. Das Angebot wird in Kooperation mit dem Jugendzentrum Dahlbruch organisiert, die Teilnahme ist kostenlos.

Die Anmeldung erfolgt über das Onlineportal des Kinder- und Jugendbüros Hilchenbach: www.kjb-angebote.de.

Für weitere Fragen steht Hans-Dieter Klug vom Rockmobil per E-Mail unter klug@momu.de gerne zur Verfügung.

Im Rockmobil können sich Kinder und Jugendliche am Donnerstag, 24. Oktober, musikalisch austoben.