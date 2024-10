Ein MehrWert für alle! Die neue Broschüre „Barrierefrei Essen, Trinken und Einkaufen“ ist da!

(wS/hi) Hilchenbach 08.10.2024 | Für Menschen mit Behinderung ist die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben mit vielen Hindernissen verbunden. Spontan einkaufen gehen oder ein beliebiges Lokal besuchen, ist für sie nicht möglich, ohne vorab Kenntnisse über die örtlichen Gegebenheiten einzuholen.

Durch die gute Zusammenarbeit des Arbeitskreises Barrierefrei Hilchenbach, der Touristik-Information und der Beauftragten für Menschen mit Behinderung der Stadt Hilchenbach konnte in der Vergangenheit jedoch eine übersichtliche und farbenfrohe Broschüre im DIN A5-Format entstehen, die den Alltag der Betroffenen ein Stück leichter machen soll.

Diese Broschüre wurde kürzlich überarbeitet und beinhaltet nun das aktuellste Angebot an Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Cafés und weiteren Dienstleistern im Stadtgebiet. Sie stellt besonders die bauliche Barrierefreiheit oder auch deren Einschränkung für Menschen mit fehlender Mobilität dar. Genauso werden aber auch Personengruppen mit anderen Bedarfen unterstützt. Viele Gewerbetreibende und Gastronomen mit nicht zugänglichem Gebäude sind auf Nachfrage gerne beim Einkauf oder beim Zutritt behilflich. Auch sie sind in der Broschüre übersichtlich aufgelistet.

Erhältlich ist die neue Auflage der Broschüre am Empfang im Rathaus, in der Touristik-Information bei der Behindertenbeauftragten der Stadt Hilchenbach und auch in der Celenus Klinik für Neurologie. Für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen wird auf Nachfrage gerne eine Version in Schwarz-Weiß zur Verfügung gestellt. Im Internetauftritt der Stadt Hilchenbach steht die Broschüre außerdem als Download zur Verfügung.

In Zusammenarbeit mit der Stadt Hilchenbach setzt sich der Arbeitskreis Barrierefrei seit vielen Jahren dafür ein, die Stadt und das Angebot ohne Barrieren zu gestalten. Die Mitglieder des Arbeitskreises sind bunt gemischt. Sie setzten sich aus Mitgliedern von Selbsthilfegruppen, Wohlfahrtsverbänden, Vereinen und Organisationen der lokalen und regionalen Behindertenhilfe, Ehrenamtlichen, Vertreterinnen und Vertretern der Klinik für Neurologie, des Kreises Siegen-Wittgenstein, des ev. Kirchenkreises Siegen und der Stadtverwaltung zusammen.

Wer gerne dabei mitwirken möchte, Hindernisse unterschiedlichster Art in der Stadt aufzuspüren und zum Wohle von Betroffenen zu beseitigen, ist herzlich eingeladen an den regelmäßigen Treffen teilzunehmen. Weitere Informationen erhalten Interessierte bei Gudrun Roth, Beauftragte für Menschen mit Behinderung der Stadt Hilchenbach, Telefon 02733 288 229, E-Mail g.roth@hilchenbach.de.



„Bitte klingeln. Wir helfen Ihnen“. Solche nützlichen Hinweise für Menschen mit Behinderung sind in der neuen Broschüre „Barrierefrei „Essen, Trinken und Einkaufen“ zu lesen. Gudrun Roth (links) und Susanne Träger von der Stadt Hilchenbach präsentieren die neue Ausgabe.

