Erfolgreich abgeschlossen: Selbstbehauptungskurs stärkt Kinder für den Alltag

(wS/vtv) Neunkirchen 10.10.2024 | Erfolgreicher Abschluss des Kurses Selbstbehauptung/Selbstverteidigung

Mutig, stolz, glücklich – so schließen 14 Kinder den Kurs ab. Sie haben gelernt, NEIN zu sagen, in Notsituationen zu reagieren und ihre Angst zu überwinden. Alle sind ihrem Ziel ein großes Stück nähergekommen: sich nicht mehr „die Wurst vom Brot“ nehmen zu lassen und laut und deutlich ihre Grenzen aufzuzeigen. „Stark und mutig haben die Kinder am Ende des Kurses etwas Besonderes geleistet und präsentieren stolz das Ergebnis“, lobt Trainerin Kathrin Nitsch.

Bei Interesse an einem der Kurse können Sie sich gerne per E-Mail an die gs@vtv-freier-grund.de wenden.

Foto: VTV Freier Grund 2016 e.V.